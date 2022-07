Défilé militaire du 5 juillet : transport gratuit et programme spécial

À l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance ; l’Armée nationale populaire (ANP) organisera demain, mardi 5 juillet, un défilé militaire au niveau de la RN 11 à Alger. À cet effet, les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la mise à disposition gratuite des moyens de transport ; afin de permettre aux citoyens d’assister au défilé de l’ANP.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui ; les services de la wilaya d’Alger ont fait part de la mise en place d’une série de dispositifs pour permettre aux citoyens d’assister au défilé militaire prévu demain ; à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance.

Selon le même communiqué ; la wilaya d’Alger a mis à disposition les différents moyens de transport collectif par bus et par trains ; et ce, gratuitement pour assurer l’aller et le retour des citoyens à partir des différentes communes de la capitale vers le lieu du défilé.

En effet, cette mesure, poursuit le communiqué de la wilaya ; intervient en coordination avec les communes administratives et les mairies ; l’Établissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) ; la Société de transport ferroviaire algérienne (SNTF) ; ainsi que l’entreprise « Talaba ».

Afin de s’assurer que les bus arrivent au niveau du parking des Sablettes avant 8 heures du matin ; la wilaya d’Alger a appelé les citoyens à rejoindre les points de départ des bus tôt le matin ; suivant le programme indiqué.

60e fête de l’indépendance : l’ANP organise un grand défilé militaire ce 5 juillet

À l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance ; l’Armée nationale populaire (ANP) organisera demain, mardi 5 juillet, un défilé militaire dans la capitale ; sous la supervision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. L’ensemble des chaînes de la Télévision algérienne transmettront le défilé en direct.

D’ailleurs, un dispositif de circulation spécial a été mis en place à Alger. Ce dernier concerne la circulation automobile entre le 1er et le 6 juillet ; en prévision des festivités de la 60ᵉ fête de l’indépendance. Ainsi ; il prévoit la fermeture de plusieurs axes routiers notamment d’un tronçon de 16 km de la rocade nord (RN 11) dans les deux sens. Et ce, entre le Pont Cosider (Dar El-Beida) et la station de dessalement d’El-Hamma (Belouizdad).