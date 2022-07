Défilé du 5 juillet : les dessous d’une parade militaire historique

À l’occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et de l’indépendance ; l’Armée nationale populaire (l’ANP) organise un défilé militaire demain, mardi 5 juillet 2022, à Alger ; sous la supervision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une première après 38 ans d’absence ; cette parade militaire perpétue les traditions militaires ancrées de l’ANP.

L’ANP organise ce mardi, 5 juillet, une grande parade militaire à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance. Ce défilé militaire sera sans nul doute l’apogée des festivités prévues pour célébrer l’indépendance.

En effet, le défilé militaire regroupera l’ensemble des corps d’armée de l’ANP qui remonteront le boulevard de l’ALN et la RN 11 dans la capitale ce mardi. Les unités de l’armée de terre ; de l’air ainsi que les forces navales défileront et présenteront leurs armements devant le public.

Ce défilé militaire revêt une grande symbolique. Il perpétue les traditions militaires ancrées dans l’ANP ; qui n’avait pas défilé dans les rues de la capitale depuis 1984. Et ce, durant le mandat du président Chadli Bendjedid. Car dans les années 90 ; l’institution militaire était mobilisée dans la lutte antiterroriste et ne pouvait organiser de tels événements. Ainsi, la parade de ce mardi brisera enfin la rupture avec cette tradition, ayant accompagné l’Algérie depuis son indépendance.

Par ailleurs ; il convient de souligner que le défilé militaire de ce mardi intervient en marge d’un contexte régional particulièrement tendu. Marqué, d’une part, par de vives tensions avec le Maroc qui présente aujourd’hui une menace depuis son alliance avec Israël. Et qui ne cesse de multiplier les déclarations agressives à l’encontre de l’Algérie. Et d’une autre part, par les menaces terroristes qui persistent encore au niveau des frontières libyennes, nigériennes et maliennes.

Pour rappel, en 2004, le défunt Président Abdelaziz Bouteflika prévoyait l’organisation d’un grand défilé militaire. Et ce, à l’occasion de la célébration du 50ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution. Cependant, il avait renoncé à cette idée pour ne pas froisser le Maroc. Estimant qu’une telle démonstration militaire serait mal perçue.

Défilé militaire du 5 juillet : démonstration de la puissance de l’armée algérienne

Ainsi, ce 5 juillet, l’Algérie montera la puissance de feu de son armée destinée à l’extérieur. Lors du défilé, les unités de l’armée de terre présenteront le char de fabrication russe T90 ; le véhicule blindé de soutien Terminator ; ainsi que le missile balistique Iskander E, avec sa portée de 300 Km.

D’après le site Menadefense ; l’armée présentera aussi les véhicules T-62-Berezhok ou BMPT-62. Ces derniers sont une première mondiale. Ils sont arrivés de l’expérience algérienne dans l’intégration du kit d’upgrades pour blindés légers Berezhok de fabrication russe par KBP Tula ; a noté la même source.

Concernant les unités de l’armée de l’air ; il sera question de présenter les systèmes de missiles S300, les Pantsir et les BUK. Mais aussi, toute la gamme d’aéronefs comportant les avions de chasse, les hélicoptères et les drones.

Enfin, les forces navales mettront en avant les deux sous-marins Kilos. Mais aussi les frégates, les corvettes, un navire de déminage ainsi que des patrouilleurs ; selon ce qu’a rapporté le quotidien francophone Le Soir d’Algérie.

Le défilé militaire de ce 5 juillet mettra aussi la lumière sur l’industrie militaire et sa production. Notamment les camions Mercedes Zetros, montés en Algérie. Ainsi que les blindés Fuchs et Nimr fabriqués à Ain Smara et à Khenchela.