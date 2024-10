Déferlement raciste contre Sabah Aib : la candidate Miss France 2025 d’origine algérienne réagit

Le monde des concours de beauté est connu pour ses paillettes et sa gloire, mais il s’agit également d’un univers sujet aux préjugées et aux controverses. Alors qu’elle vient à peine d’être élue Miss Nord-Pas-de-Calais, Sabah Aib se retrouve au cœur d’une controverse sur les réseaux sociaux suite aux menaces racistes qu’elle a récemment subies.

Étant d’origine algérienne et marocaine, Sabah Aib est devenue une cible de harcèlement sur les réseaux sociaux. Face à cette vague de haine et d’attaques pointant du doigt ses origines magrébines. La jeune femme âgée de 18 ans prend la parole sur son compte Instagram.

Sabah Aib : Miss Nord-Pas-de-Calais en route vers la couronne de Miss France 2025

En effet, après avoir été couronnée le 19 octobre dernier. La Miss se prépare désormais à représenter sa région ce 14 décembre 2024 à l’Arena Futuroscope de Poitiers, pour décrocher le titre de Miss France 2025.

🟢 À LIRE AUSSI >> Miss France 2025 : d’origine algérienne, Sabah Aib élue Miss Nord Pas-de-Calais

Alors que l’affaire fait scandale, Sabah Aib souligne que ces menaces n’altèrent en rien sa position dans ce concours. Devant le racisme dont elle fait l’objet actuellement. De plus, elle se veut résiliente et assure que rien ne pourra l’altérer. De plus, elle affirme sa volonté de faire évoluer les mentalités.

Sabah Aib répond au harcèlement qu’elle subit depuis son élection

Cette vague de harcèlement a relancé le débat sur l’acceptation des différences en France. Sabah Aib a reçu plusieurs messages et commentaires de haine. Indiquant qu’elle ne serait pas légitime de participer à ce concours. Et ce, en raison de son héritage magrébin, bien qu’elle soit née en France.

Toutefois, face à ce Déferlement raciste, Sabah Aib a répondu en commençant par souligner que « la France est un pays multiculturel et avoir un nom qui vient d’ailleurs ne change en rien le fait que je sois française ».

De plus, elle affirme que les messages racistes qu’elle a reçus ne sont que le reflet d’une étroitesse d’esprit. Dénonçant ces attaques comme révélatrices « d’ignorance et de jalousie ».

🟢 À LIRE AUSSI >> Netflix sous le feu des critiques suite à la suppression des films palestiniens

Sabah Aib insiste également sur sa fierté de ses origines et souhaite promouvoir un message d’ouverture d’esprit et de respect envers les personnes issues de différents horizons culturels. Pour elle, sa participation à ce prestigieux concours de beauté, est une occasion d’inspirer la jeunesse et les sensibiliser contre les dangers du harcèlement.