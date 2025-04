Défense : l’Algérie et la Mauritanie consolident un partenariat militaire

Loin des projecteurs médiatiques, mais au cœur des enjeux géopolitiques du Sahel, l’Algérie et la Mauritanie forgent une alliance sécuritaire d’une rare intensité.

Une dynamique bilatérale motivée par une réalité commune, celle de contrer une insécurité galopante, alimentée par le terrorisme, le crime organisé et les flux migratoires non maîtrisés. Deux pays, une frontière longue de 460 km, et un même objectif, stabiliser un flanc sahélo-saharien que les convoitises armées ne cessent de fragiliser.

Ce tournant stratégique, formalisé à Tindouf le 22 février 2024, traduit une volonté politique affirmée des présidents Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, établir un partenariat global et pérenne, à la mesure des défis de la région. Une alliance désormais incarnée par des actions concrètes, déployées sur le terrain sécuritaire.

Algérie – Mauritanie : coopération renforcée face aux menaces transfrontalières

Sur la ligne poreuse qui sépare l’Algérie et la Mauritanie, les menaces ne manquent pas ! Trafics en tout genre, groupes armés, contrebande, tentatives d’infiltration. La détérioration sécuritaire au Sahel, avec la multiplication des foyers de tensions, pousse les deux États à resserrer les rangs.

Cette intensification de la coopération s’est matérialisée dès janvier 2023 par la tenue, à Nouakchott, de la première session de la commission mixte de sécurité algéro-mauritanienne. Au programme, des discussions ciblées sur la sécurisation d’infrastructures stratégiques comme la future route Tindouf-Zouerate. Ou encore la ligne maritime Alger-Nouakchott, opérationnelle depuis février 2022.

À cette occasion, les deux parties ont également convenu d’élargir leur collaboration à la formation de cadres civils et militaires mauritaniens, une initiative qui illustre la dimension durable du partenariat.

Alger – Nouakchott : une alliance militaire qui prend de l’ampleur sur le terrain

En outre, l’année 2024 a vu une nouvelle étape franchie dans ce rapprochement. En octobre, un protocole de coopération a été signé entre les armées des deux pays à Nouakchott. Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, a co-présidé cette cérémonie. Qui ouvre la voie à un échange renforcé de renseignements militaires.

Par ailleurs, le texte signé entre les hauts responsables du renseignement militaire algérien et mauritanien vise à structurer une collaboration durable. Dans la lutte contre les menaces asymétriques qui gangrènent la région.

En bref, les grandes lignes de cette coopération militaire comprennent :

La mise en place d’un partage d’informations en temps réel.

La coordination opérationnelle dans les zones frontalières sensibles.

dans les zones frontalières sensibles. Le renforcement des capacités militaires mauritaniennes grâce au soutien algérien.

La sécurisation conjointe d’infrastructures régionales d’intérêt commun.

En somme, la coopération entre Alger et Nouakchott transcende les urgences sécuritaires. Elle s’inscrit dans une démarche d’anticipation et de structuration de l’espace sahélo-saharien. Trop longtemps laissé à la merci des logiques de déstabilisation.