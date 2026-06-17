Défaite face à l’Argentine : Luca Zidane sous le feu des critiques !

L’équipe d’Algérie a vécu l’une des nuits les plus sombres de son histoire en Coupe du monde, battue 0-3 par l’Argentine dès son entrée en lice. Parmi les nombreuses cibles des critiques qui ont suivi, un nom revient avec insistance : Luca Zidane. Le gardien de but du Grenade FC, titulaire dans les buts des Fennecs, a livré une prestation médiocre, et les observateurs ne lui ont accordé aucune indulgence.

La défaite est lourde. Historiquement lourde, même. Seule la gifle reçue face à l’Espagne lors du Mondial 1986 (également 0-3) peut lui être comparée dans les annales de la sélection nationale. Mais au-delà du score, c’est la manière qui a choqué, et la performance individuelle du portier qui a cristallisé toutes les frustrations.

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Luca Zidane mis en cause sur deux buts encaissés

Les deux premiers buts argentins portent, selon de nombreux spécialistes, la marque d’erreurs directement imputables au gardien. Abou Trika, consultant pour beIN Sports, a été particulièrement direct dans son analyse : « Luca Zidane assume une grande part de responsabilité des deux premiers buts. Un gardien de but doit donner plus de confiance à ses coéquipiers. » Des mots qui font mal, mais qui résument le sentiment général.

Sur le plateau d’une chaîne sportive algérienne privée, Amine Akasas n’a pas mâché ses mots non plus. « Franchement, on n’a pas un gardien de but », a-t-il lâché, sans détour. Une sentence sévère, mais représentative d’une soirée où le dernier rempart des Verts n’a jamais semblé en mesure de rassurer sa défense.

Ce qui rend la séquence encore plus poignante, c’est le contexte familial. Zinédine Zidane avait fait le déplacement jusqu’à Kansas City pour soutenir son fils, accompagné de ses trois autres fils Enzo, Théo et Elyaz. Les caméras l’ont capté dans les tribunes, le visage fermé, visiblement accablé par ce qu’il venait de voir. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui résume, à elle seule, l’ampleur du désastre.

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Un parcours semé d’embûches avant le Mondial

Pour comprendre la pression qui pesait sur les épaules de Luca Zidane à Kansas City, il faut remonter au mois d’avril dernier. Victime d’une fracture de la mâchoire lors d’un derby andalou face à Almería, le portier avait vu sa participation au Mondial sérieusement compromise. Opéré avec succès, il avait rassuré ses supporters sur Instagram : « L’opération s’est très bien passée. Plus de peur que de mal. » Une course contre la montre s’était alors engagée pour être prêt à temps.

Il l’a été. Petkovic lui a maintenu sa confiance, notamment parce que ses deux autres gardiens, Mandréa et Mastil, étaient forfaits sur blessure. Cinq clean-sheets en sept sélections avant le tournoi : le bilan affiché à l’entame du Mondial semblait solide. La réalité du terrain, face aux champions du monde en titre, a raconté une tout autre histoire.

Il faut rappeler que le choix de Luca Zidane de défendre les couleurs algériennes avait été salué comme un acte fort, profondément ancré dans son histoire familiale. Son grand-père paternel, ses racines kabyles, l’appel de la fédération : tout avait convergé vers une décision assumée. Ce soir de juin 2026, le poids de ce choix s’est transformé en fardeau.