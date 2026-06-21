Défaite face à l’Argentine : les Verts affectés par les critiques

La défaite face à l’Argentine a fait mal. Mais pas seulement sur le terrain. Selon le média spécialisé Compétition, c’est dans les vestiaires et dans les têtes que les séquelles sont les plus profondes. Les joueurs de la sélection algérienne ont été profondément affectés par le traitement médiatique qui a suivi le revers concédé face aux champions du monde en titre, un 0-3 qui a déclenché une vague de critiques d’une violence jugée disproportionnée par les principaux intéressés.

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Les Fennecs incompris face à la sévérité des plateaux TV

Ce qui a choqué les joueurs, ce n’est pas la critique en elle-même. C’est son ampleur et sa nature. Perdre face à l’Argentine de Lionel Messi, considéré par une large majorité comme le plus grand footballeur de l’histoire, face à une équipe qui enchaîne les victoires depuis des mois et qui reste la référence absolue du football mondial, n’a rien d’une honte. Les Fennecs ne comprennent pas comment un tel résultat a pu engendrer des réactions aussi virulentes.

Plusieurs membres du groupe ont eu le sentiment que certains consultants et experts présents sur les plateaux télévisés ont franchi une ligne. Remettre en cause le niveau d’un joueur, soit. Questionner sa légitimité à porter le maillot national après un seul match face à l’une des meilleures sélections de la planète, c’est une autre affaire. C’est précisément ce glissement que les joueurs n’ont pas digéré.

Il faut rappeler le contexte. La défaite face à l’Argentine a été sévère dans le score, mais la première mi-temps avait été serrée. Les Verts avaient abordé la rencontre sans complexe, cherchant à construire. C’est une balle perdue au milieu de terrain qui a offert à Messi l’ouverture du score à la 17e minute. Le reste appartient à la maîtrise froide d’une machine rodée à la perfection.

Des critiques qui ont dépassé le cadre sportif

Dans ce même contexte, il est utile à rappeler que l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel a publié un communiqué officiel pour dénoncer les dérapages constatés sur plusieurs plateaux sportifs après la rencontre du 17 juin dernier. Elle a pointé des accusations personnelles, des formes de dénigrement et des mises en cause des intentions de certaines parties, diffusées en direct sur des chaînes nationales.

Pour l’ANIRA, ce glissement du débat footballistique vers l’attaque personnelle constitue une violation claire des règles encadrant la pratique médiatique. Elle a même brandi la menace de sanctions légales en cas de récidive, rappelant que les normes professionnelles s’appliquent avec encore plus de rigueur quand les sujets touchent aux résultats des sélections nationales.

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Ce que l’Autorité a tenu à souligner mérite d’être rappelé : pendant une compétition internationale, un traitement médiatique destructeur peut avoir des effets concrets sur la performance sportive. Les joueurs ne sont pas imperméables à ce qu’ils entendent et lisent. La pression psychologique est réelle, et elle s’ajoute à celle du terrain.