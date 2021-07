Défaite cuisante de la France : Actualités de la France de l’Euro 2021

La défaite de la France face à la Suisse lors des huitièmes de finale du Championnat d’Europe 2021 a été une grosse surprise compte tenu du fait que beaucoup de choses se passent pour l’équipe. En commençant par les Bleus qui ont gaspillé une énorme avance de 2 buts avant d’être éliminés aux tirs au but, les vétérans semblent penser qu’il y a plus qu’il n’y paraît dans cette défaite emblématique.

Après l’élimination de l’équipe du tournoi, les rapports ont afflué sur une querelle qui a éclaté entre les familles de Kylian Mbappé et Paul Pogba, et la mère d’Adrien Rabiot. Tout semble indiquer que des événements plus désagréables ont eu lieu pendant le tournoi, au-delà de la défaite choquante.

Selon les rapports de L'Equipe, le manque d'unité de l'équipe nationale française a contribué à la défaite. En élaborant sur la déclaration de manque d'unité au sein de l'équipe, L'Equipe a rapporté qu'Olivier Giroud a accusé Mbappe de ne pas lui avoir passé le ballon lors du match amical contre la Bulgarie.

Selon les rapports des médias français, les vétérans étaient fatigués et contrariés par l’attitude lunatique de leurs coéquipiers. Parmi ces vétérans qui ont exprimé leur mécontentement figurent Steve Mandanda, Moussa Sissoko et Hugo Lloris. Pour mettre en perspective la crise de l’équipe nationale française, il est important de mettre en évidence les différentes instances qui ont joué et conduit à la défaite.

Altercation entre Pogba et Rabiot et blessure de Dembele

Alors qu’ils étaient sur le terrain lors du match contre les Suisses, French Football News rapporte que Pogba et Rabio étaient au cou l’un de l’autre en se lançant des insultes. On a appris que la raison de l’altercation était que le milieu de terrain était contrarié par l’effort défensif de son coéquipier. Comme si cela ne suffisait pas, il a également été rapporté que Raphael Varane a grondé Benjamin Pavard pour sa défense pitoyable contre la Suisse.

Le latéral droit du Bayern Munich a également quelque chose à dire contre Pogba pour son manque de contribution à la défense. Outre les différentes altercations, il semble que l’univers était contre l’équipe puisque Ousmane Dembele s’est également blessé aux ischio-jambiers. Il a été contraint de retourner à Barcelone, ce qui a porté un autre coup énorme au moral de l’équipe.

Crise à l’hôtel de l’équipe

L’enchaînement des événements précédents peut également avoir contribué à la défaite choquante de l’équipe nationale française. Selon les rapports, la France a joué différents matchs à Bucarest, Budapest et Munich, qui ne les ont pas particulièrement enchantés, notamment l’accueil.

Par exemple, certains membres de l’équipe étaient très mécontents de l’hôtel dans lequel ils séjournaient en Hongrie et Paul Pogba aurait demandé à être transféré dans un autre hôtel, situé à 50 km de Budapest. L’Equipe rapporte que l’équipe se sentait » confinée à l’hôtel Budapest Marriott, où elle ne pouvait pas ouvrir les fenêtres des chambres « .

Les membres de l’équipe étaient également furieux que la Fédération française de football les empêche de passer du temps avec les membres de leur famille en raison des restrictions du COVID-19.

L’équipe s’est engagée à revenir meilleure et plus forte

Alors que les fans n’ont pas été satisfaits de la performance de l’équipe de France, Karim Benzema a assuré aux fans français que l’équipe reviendra meilleure et plus forte après sa sortie choquante de l’Euro 2021. Il convient de noter que les champions du monde étaient les favoris du tournoi mais ont été éliminés de façon spectaculaire par la Suisse.