Decreto Flussi : l’Italie ouvre ses portes aux travailleurs qualifiés algériens dès 2025

Le Sénat italien a récemment adopté le décret « Decreto Flussi », une mesure phare visant à encadrer les flux migratoires de travailleurs étrangers saisonniers et non saisonniers. Ce texte, désormais une loi officielle, offre plus de 181 000 opportunités d’emploi aux ressortissants de 19 pays considérés comme « sûrs » par l’Italie, dont l’Algérie.

L’Italie ouvre ses portes à plus de 181 000 travailleurs étrangers grâce au décret « Decreto Flussi »

Malgré l’opposition des partis de centre-gauche, 99 sénateurs ont approuvé le décret, tandis que 65 s’y sont opposés et un s’est abstenu. Son adoption suit un passage réussi devant la Chambre des députés, « la Camera », marquant une étape importante dans la gestion des besoins en main-d’œuvre dans divers secteurs en Italie.

Le décret prévoit 70 020 emplois pour les travailleurs non saisonniers et 110 000 postes pour les emplois saisonniers. Les travailleurs concernés pourront s’insérer dans des secteurs variés tels que le transport terrestre, la construction, le tourisme, l’hôtellerie, la mécanique, les télécommunications, la pêche et d’autres métiers spécialisés, notamment coiffeur, électricien et plombier.

Quand et où s’inscrire ?

Parmi les pays éligibles, on retrouve l’Albanie, le Bangladesh, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d’Ivoire et bien d’autres. L’Italie exige toutefois certaines qualifications spécifiques pour certains postes, comme un permis de conduire transférable pour le transport terrestre ou le transport de passagers en bus.

Les candidatures seront ouvertes sur le portail du ministère italien de l’Intérieur lors des « click days », prévus les 5, 7 et 12 février 2025. Ces journées permettent aux employeurs et aux travailleurs étrangers de soumettre leurs demandes en fonction des catégories d’emploi (saisonnier ou non).

Cette initiative témoigne de la volonté de Rome de répondre aux besoins de son marché du travail tout en renforçant un cadre migratoire réglementé. En offrant des opportunités à des milliers de migrants, l’Italie espère concilier ses priorités économiques et sociales avec une gestion stricte des flux migratoires.