L’Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans son engagement environnemental. Un décret présidentiel signé par Abdelmadjid Tebboune acte l’adhésion du pays au protocole international qui plafonne les rejets polluants des navires dans l’atmosphère.

Le texte figure au numéro 82 du Journal officiel, le dernier paru. Concrètement, le transport maritime opérant sous pavillon algérien ou fréquentant les ports nationaux se trouve désormais soumis à un cadre contraignant, pensé à l’échelle mondiale pour assainir l’air au-dessus des mers.

Le décret présidentiel 26-369 scelle l’adhésion de l’Algérie

Le texte porte la référence 26-369 et la date du 16 novembre 2026. Il entérine l’adhésion algérienne au protocole adopté en 1997, lequel vient modifier la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, plus connue sous l’acronyme MARPOL. Signée en 1973, cette convention avait déjà été révisée une première fois cinq ans plus tard.

L’architecture juridique de MARPOL repose sur une série d’annexes thématiques. Chacune cible un type de rejet précis : hydrocarbures, substances liquides nocives, eaux usées, ordures. Le protocole de 1997 est venu ajouter une pièce manquante à cet ensemble, celle qui manquait justement pour traiter les fumées.

L’Annexe VI de MARPOL cible les rejets atmosphériques des navires

C’est précisément cette Annexe VI que l’Algérie intègre à son droit interne. Rédigé à Londres le 26 septembre 1997, puis retouché à plusieurs reprises depuis, ce document fixe les règles de prévention de la pollution de l’air par les navires. Il s’attaque aux oxydes de soufre, aux oxydes d’azote et aux autres substances que relâchent les moteurs des bâtiments en mer.

L’objectif affiché tient en quelques mots : préserver l’environnement marin ainsi que les zones côtières, souvent les premières exposées aux retombées du trafic portuaire. Pour un pays doté de près de 1 200 kilomètres de façade méditerranéenne, l’enjeu dépasse la simple formalité diplomatique. Les grandes plateformes comme Alger, Oran, Béjaïa ou Skikda concentrent un trafic dense, générateur d’émissions permanentes.

Cette ratification arrive alors que le secteur du transport connaît par ailleurs d’importantes mutations réglementaires, comme en témoigne l’ouverture progressive du transport maritime et aérien aux opérateurs privés décidée par l’exécutif.

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