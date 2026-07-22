Découvrez Youchoz, la plateforme qui réinvente les services à domicile en Algérie

En Algérie, trouver un plombier fiable un vendredi soir ou dénicher une femme de ménage de confiance relevait longtemps du bouche-à-oreille, avec son lot d’incertitudes. Depuis huit ans, une plateforme 100% algérienne a fait le pari de changer cette réalité. En effet, elle a digitalisé, pour la première fois dans le pays, la mise en relation entre particuliers et professionnels du service. Son nom : Youchoz.

Avant l’arrivée de Youchoz, l’accès aux professionnels du service à domicile passait presque exclusivement par les réseaux personnels ou les petites annonces informelles, sans aucune garantie sur le sérieux du prestataire. En lançant la première plateforme algérienne dédiée à ce secteur, Youchoz a ouvert une voie que d’autres acteurs ont depuis tenté de suivre, sans toutefois remettre en cause son statut de précurseur.

Huit années plus tard, l’entreprise revendique une croissance continue, année après année, et s’appuie désormais sur une équipe de quinze personnes entièrement dédiées au développement technique et à l’accompagnement des utilisateurs. Un rythme de progression qui traduit un marché en pleine structuration, où la demande de services fiables et rapides ne cesse d’augmenter.

Comment fonctionne Youchoz ?

Le principe de Youchoz repose sur une promesse simple : faire gagner du temps, aussi bien au particulier qu’au professionnel.

Publier une annonce ne prend qu’une trentaine de secondes. L’utilisateur décrit son besoin, par écrit ou directement via un mémo vocal, puis reçoit en retour plusieurs devis de professionnels qualifiés qu’il peut comparer avant de faire son choix. Ceux qui préfèrent une approche plus directe peuvent également parcourir l’annuaire de la plateforme et solliciter eux-mêmes le prestataire de leur choix, sans passer par la mise en concurrence.

Ce fonctionnement à double entrée explique en partie le dynamisme de la plateforme : une nouvelle annonce y est publiée en moyenne toutes les minutes, un volume qui témoigne de l’ancrage de Youchoz dans les usages quotidiens des Algériens.

La plateforme est accessible depuis un navigateur web, via youchoz.com, mais aussi via deux applications mobiles distinctes. Côté particuliers, l’application Youchoz se télécharge aussi bien sur Android que sur iOS. Côté professionnels, l’application Youchoz Pro, pensée pour gérer les demandes et l’activité au quotidien, est elle aussi disponible sur Android et sur iOS.

Quels services sont proposés par Youchoz ?

Si les services à domicile évoquent spontanément la plomberie ou l’électricité, Youchoz a construit son catalogue bien au-delà de ces métiers historiques. La plateforme couvre aujourd’hui l’ensemble des besoins qui rythment la vie d’un foyer :

Travaux et dépannage : plomberie, électricité, peinture, climatisation ;

: plomberie, électricité, peinture, climatisation ; Maison et services du quotidien : femmes de ménage, jardinage, déménagement ;

: femmes de ménage, jardinage, déménagement ; Événementiel : traiteurs, coiffeuses à domicile, DJs, photographes ;

: traiteurs, coiffeuses à domicile, DJs, photographes ; Santé et bien-être à domicile : infirmiers, garde de personnes âgées ;

: infirmiers, garde de personnes âgées ; Éducation et informatique : cours particuliers, dépannage informatique.

À Alger, par exemple, un particulier qui cherche une prestation de plomberie ou qui doit faire appel à un professionnel pour une intervention en électricité peut ainsi consulter, en quelques clics, des profils vérifiés et déjà notés par d’autres clients, plutôt que de miser sur une recommandation incertaine.

La vérification systématique, socle de la confiance chez Youchoz

C’est sans doute là que réside la principale différence entre Youchoz et les circuits informels, ou même certaines plateformes concurrentes moins exigeantes : l’intégralité des professionnels référencés est vérifiée avant validation de leur profil, via un contrôle systématique de pièce d’identité. Aucun prestataire n’apparaît sur la plateforme sans être passé par cette étape.

À cette vérification s’ajoute un système de notation et d’avis clients, consultable sur chaque profil. Concrètement, un particulier ne choisit jamais un professionnel « à l’aveugle » : il peut consulter les retours d’expérience laissés par d’autres utilisateurs et se faire une idée précise du sérieux et de la qualité du travail avant même le premier contact.

Cette double exigence, identité vérifiée et transparence des avis, s’impose progressivement comme un standard attendu par les utilisateurs, à mesure que le secteur des services à domicile se structure en Algérie.

Avec huit années d’existence, une équipe qui s’étoffe et un catalogue de services qui ne cesse de s’élargir, Youchoz illustre une tendance de fond : la digitalisation progressive d’un secteur longtemps resté à l’écart des outils numériques. Pour les particuliers, cela se traduit par un accès plus rapide, plus sûr et plus transparent à des professionnels qualifiés, qu’il s’agisse d’un dépannage urgent ou de l’organisation d’un événement familial.