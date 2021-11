Découvrez quelques astuces pour gagner aux jeux de stratégies

On semble ne pas s’en apercevoir, mais, la plupart des jeux de stratégie impose bien souvent que le joueur fasse usage de certaines astuces. Celles-ci vont du comportement du joueur à sa façon de manier les éléments du jeu. Dans les jeux de stratégies, vous devez rester concentrés tout au long du jeu et surtout assurer vos arrières en plaçant vos « pions » à des endroits stratégiques. Vous devez également pouvoir anticiper les initiatives de l’adversaire.

Dans cet article, nous verrons les stratégies « gagnantes » au casino puis nous verrons également celles qui ont fait leurs preuves au jeu d’échec.

Les stratégies gagnantes au casino

Il est vrai que le casino en ligne tout comme le casino terrestre, est un jeu de hasard et donc repose sur des évènements dont le résultat reste incertain. Toutefois, il est important de noter que bon nombre de jeux du casino font appel à des théorèmes ou autres lois scientifiques afin d’accroitre les chances de gagner. Par exemple, pour le jeu de la roulette, les grands joueurs n’hésitent pas à faire recours aux différentes martingales afin de gagner le gros lot. Une martingale est une stratégie qui s’appuie sur les mises et les résultats (gain et perte) précédents afin d’accroitre les chances de gagner. Aux machines à sous, on demande de faire attention à l’évolution du jeu de votre prédécesseur. Si ce dernier fait une mise qui se solde par un gain, il faudra penser à ne plus jouer sur cette machine.

Aujourd’hui, le casino en ligne est la version de casino qui connaît un succès énorme. On joue désormais au poker, aux machines à sous, face à une machine virtuelle. L’objectif reste le même : faire le maximum de gain. Afin d’y parvenir, l’une des premières informations que vous devez rechercher, est le taux de redistribution. Jouez sur des casinos ayant un taux élevé vous donne plus de chance. Les casinos en ligne disposant d’une version « démo », n’hésitez pas à vous essayer plusieurs fois afin de mieux maitriser les exigences du jeu. Consultez le maximum d’information sur le jeu de votre choix. Si vous êtes un passionné de pari sportif, suivez le parcours des équipes sur lesquels vous allez parier. Pensez également à choisir des casinos en ligne crédibles qui sont recommandés par les experts du domaine. Parmi les meilleurs casinos, nous vous conseillons le Vegasplus Casino qui est un casino testé par les experts de CaptainCaz. N’hésitez pas à lire l’avis vegasplus avant de jouer .

Comment gagner au jeu d’échec

Le jeu d’échec est classé en France depuis l’an 2000 parmi les activités sportives parce qui nécessite une forte implication physique en raison de sa durée et des règles à respecter. Selon la plate-forme dédiée au jeu d’échec, on estime que dans le monde, il y a environ 600 millions de joueurs d’échec. Si vous avez envie de devenir un « As » du jeu, vous devez user de quelques stratégies. Dans cet article, nous avons répertorié 4 stratégies :

Protéger le Roi

Il faut placer le roi là où il sera le plus en sécurité c’est-à-dire dans le coin de l’échiquier. N’oubliez pas de roquer dès que la moindre occasion se présente.

Ne pas gaspiller les pièces

Parce que vos pièces sont précieuses, vous devez faire attention à ne pas en sacrifier inutilement. Toutefois, sacrifier une pièce stratégiquement pourra peut-être faire la différence.

Contrôler le centre

Avoir le contrôle du centre de l’échiquier vous permet d’avoir plus d’espace afin de déplacer vos pièces. Vous réussirez également à mettre votre adversaire en difficulté

Activer toutes les pièces

Une pièce qui se trouve en retrait ne sert pratiquement en rien. Il est donc important d’exploiter toutes vos pièces afin de les utiliser pour attaquer le roi. Bien évidemment, une ou deux pièces ne suffiront pas pour atteindre l’objectif.

Pour aller plus loin

Si vous désirez apprendre de nouvelles stratégies beaucoup plus modernes et récentes, n’hésitez pas à vous inspirer des nombreux jeux que vous pouvez acheter en ligne. Entre autres, on peut citer : « Act of War: Direct Action » qui est un jeu vidéo qui a été édité en mars 2005 par Atari Inc et développé par Eugen System, « Age of Empire » qui est une série de jeux publiés par Microsoft Studios et développés par Ensemble Studios. Age of Mythology, Anno, Anomaly, Ashes of Singularity , Autumn Dynasty , Battlefleet Gothic Armada, Black & White, Command & Conquer, Company of Heroes sont également de véritables sources d’inspiration en termes de stratégies de jeux.