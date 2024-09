Découvrez les trésors cachés des plages d’Algérie

Vous prévoyez de visiter l’Algérie ? Un petit conseil : réservez votre vol Paris Alger pas cher à l’avance, cela vous permettra d’économiser et d’arriver en toute tranquillité pour explorer les plages d’Algérie qui vous attendent. Par exemple, sur des sites comme travelfrom.fr, vous pouvez trouver des billets à des prix très attractifs.

L’Algérie, souvent associée à ses vastes déserts et montagnes imposantes, possède aussi un littoral méditerranéen qui reste encore largement méconnu. Ce littoral abrite des plages qui n’ont rien à envier à celles des destinations touristiques plus populaires. De Alger aux criques sauvages de Jijel, la côte algérienne offre une diversité de paysages étonnants.

Les incontournables des plages algériennes

Avec ses côtes préservées et peu fréquentées, l’Algérie propose des plages qui conviennent à tous les types de voyageurs. Voici quelques endroits à découvrir lors de vos prochaines vacances au bord de la mer.

Jijel : Sur la côte nord-est, Jijel est réputée pour ses plages tranquilles et encore protégées du tourisme de masse. Des plages comme Sablette et Kantara offrent des étendues de sable idéales pour échapper aux foules. La région est également connue pour la plongée et les randonnées, avec des montagnes à proximité qui ajoutent à l’atmosphère.

Astuce : Pensez à apporter un parasol, car l’ombre peut être rare sur ces plages. Si vous aimez les vues panoramiques, la route côtière offre de magnifiques points de vue sur la Méditerranée.

Alger plage : Pour une journée plus accessible, Alger plage est l’endroit parfait. Proche du centre-ville, cette plage permet de combiner une journée à la mer avec une visite de la capitale. Selon La Petite Rade, les plages d’Alger comme Palm Beach et Sidi Fredj sont populaires non seulement pour la baignade, mais aussi pour les nombreuses activités nautiques qu’elles proposent.

Conseil pratique : Si vous prévoyez une journée à Alger plage, essayez de partir tôt pour éviter la circulation en ville. Pensez également à visiter les marchés de bord de mer où vous pourrez déguster du poisson frais.

Bejaia plage : Bejaia, située à l’est d’Alger, est une destination incontournable pour ceux qui recherchent une plage entourée de paysages spectaculaires. Les plages comme Tichy et Aokas sont entourées par les montagnes du paysage kabyle. Ces plages offrent un décor unique où la nature semble encore sauvage et préservée.

Conseil pratique : La région de Bejaia est aussi idéale pour les amateurs de randonnée. Prévoyez une journée complète pour combiner une baignade relaxante avec une balade en montagne.

Plages paradisiaques de Kabylie

La Kabylie abrite également certaines des plus belles plages d’Algérie, notamment Tigzirt et Azeffoun. Ces plages sont célèbres pour leur sable fin et leurs eaux limpides. Les amoureux de la nature y trouveront un cadre idyllique pour se détendre, loin des grandes villes.

Les plages de l’ouest : Une retraite paisible loin des foules

Pour ceux qui préfèrent des plages plus tranquilles, loin de l’agitation touristique, l’ouest de l’Algérie est un paradis encore préservé. Mostaganem et Oran abritent certaines des plages les plus isolées et pittoresques. Parmi elles, Cap Falcon, près d’Oran, est particulièrement recommandé. Selon Corsica Linea, cette plage offre des criques calmes, idéales pour une escapade relaxante avec vue sur des formations rocheuses impressionnantes.

Astuce : Louer une voiture est un bon choix pour explorer cette région, car beaucoup de plages sont accessibles par des routes secondaires. Cela vous garantit plus de tranquillité. Pensez à emporter un pique-nique, car les restaurants ne sont pas toujours proches.

Tipaza : Mélange d’histoire et de détente

Si vous souhaitez combiner une journée à la plage avec une immersion historique, Tipaza est un excellent choix. À environ 70 km d’Alger, cette région est réputée pour ses plages comme Chenoua et Matarès, ainsi que pour ses célèbres ruines romaines classées au patrimoine mondial de l’UNESCO

Conseil pratique : Commencez par visiter les ruines tôt le matin pour éviter la chaleur. Ensuite, profitez de l’après-midi sur les plages. En été, n’oubliez pas de prendre de l’eau et de la crème solaire, car il fait très chaud.

Plages de l’est : Beauté naturelle intacte

Pour des plages vraiment paradisiaques, dirigez-vous vers Annaba et Skikda. Des plages comme Plage Refès Zahouane à Skikda offrent des paysages époustouflants avec leurs eaux claires et falaises impressionnantes. Ces plages sont encore peu fréquentées, parfaites pour ceux qui veulent éviter la foule.

Bon à savoir : Ces plages peuvent être difficiles d’accès et manquent d’infrastructures touristiques. Soyez bien préparé : prenez tout ce dont vous avez besoin pour la journée, et assurez-vous que votre voiture est prête pour le voyage, car les stations-service sont rares.

L’Algérie offre des plages encore préservées, que ce soit les étendues sauvages de Jijel, les criques cachées de Cap Falcon, ou les vestiges historiques de Tipaza. Que vous soyez à la recherche de détente ou d’aventure, le littoral algérien a de quoi impressionner tout type de voyageur.