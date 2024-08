Découvrez les 05 lieux les plus mystérieux de l’Algérie (certains vont vous donner des frissons)

Dans les profondeurs du Sahara algérien, des secrets millénaires attendent d’être dévoilés. Loin des circuits touristiques traditionnels, l’Algérie recèle des trésors archéologiques et historiques qui défient l’imagination.

Des cités troglodytes aux ksour perdus dans les dunes, en passant par des pyramides énigmatiques, le pays des Aurès et du Sahara est un véritable terrain de jeu pour les aventuriers et les amoureux de l’histoire.

Dans cet article, nous allons vous faire découvrir l’autre facette de notre pays : l’Algérie des mystères, où les secrets millénaires et les légendes ancestrales côtoient des paysages à couper le souffle.

1. Séfar : La cité des Djinns

Loin des tumultes du monde moderne, au cœur du massif montagneux du Tassili n’Ajjer, se niche l’une des plus grandes énigmes archéologiques de notre planète : Séfar. Souvent surnommée la « Cité des Djinns« , cette ancienne cité troglodyte, perchée à plus de 2 400 kilomètres au sud d’Alger, continue de fasciner les chercheurs et d’attiser la curiosité des aventuriers.

Découverte dans les années 1950, Séfar s’étend sur plusieurs milliers de maisons fossilisées, sculptées dans la roche au fil des millénaires. Mais ce qui fait véritablement de ce site un joyau inestimable, c’est la profusion de peintures et de gravures rupestres qui ornent ses parois.

🟢 À LIRE AUSSI : Séfar : la cité perdue des « Djinns » au milieu du désert algérien

Plus de 15 000 représentations, datant du Néolithique, témoignent d’une vie foisonnante qui animait autrefois cette région, alors verdoyante et riche en faune.

Ces œuvres d’art préhistoriques, parmi les plus anciennes au monde, offrent un aperçu fascinant du quotidien de nos ancêtres. On y voit des scènes de chasse, des représentations d’animaux aujourd’hui disparus, mais aussi des figures énigmatiques qui défient toute interprétation.

Parmi ces figures énigmatiques, certaines sont particulièrement intrigantes. « Le Grand Dieu« , « L’archer noir« , « Les Martiens« … Ces appellations, parfois fantaisistes, témoignent de l’émerveillement et de la perplexité suscités par ces représentations.

🟢 À LIRE AUSSI : Tourisme : les 5 plus belles cathédrales antiques à visiter en Algérie en 2024

Qui sont ces êtres aux formes étranges ? S’agit-il de démons, de créatures extraterrestres ou simplement d’une interprétation artistique de phénomènes naturels ?

Les chercheurs se penchent depuis des décennies sur ces questions, proposant diverses hypothèses. Certains y voient des représentations de phénomènes astronomiques, d’autres des divinités liées à des cultes ancestraux. Mais aucune théorie ne fait l’unanimité.

2. Ksar Draa : le château perdu au cœur du grand erg

Perdu au cœur du grand erg occidental, le Ksar Draa est bien plus qu’un simple édifice en ruine. C’est un véritable mystère enfoui sous les dunes, un château hanté par des légendes millénaires.

Ce ksar circulaire, tel un navire échoué dans un océan de sable, a captivé l’imagination de tous. Son isolement, son architecture unique et les histoires qui l’entourent en font un lieu chargé d’une aura mystique.

Les origines du Ksar Draa sont enveloppées de mystère. Était-ce une halte caravanière, un refuge pour des populations persécutées, ou bien un lieu de stockage de trésors ? Les légendes locales abondent.

Certains évoquent des trésors enfouis par les djinns, ces esprits insaisissables du désert. Pour les habitants de Ouled Said, le ksar le plus proche, croient fermement en l’existence de ces trésors, gardés jalousement par les forces surnaturelles.

🟢 À LIRE AUSSI : Tourisme en Algérie : TOP 5 des villes frontalières à visiter en bus à l’été 2024

En pénétrant dans le Ksar Draa, c’est un voyage dans le temps que l’on entreprend. Les pièces minuscules, la galerie de surveillance, tout témoigne d’un passé mouvementé. Les murs en pisé, érodés par le temps et le vent, semblent murmurer des secrets.

Malgré son état de ruine, le ksar conserve une beauté sauvage et envoûtante. Ses murs de pierres, ses plafonds et ses cours intérieures évoquent une atmosphère à la fois paisible et inquiétante.

Si Ksar Draa a suscité l’intérêt des touristes, il reste encore beaucoup à découvrir pour les archéologues et les historiens. Les mystères qui entourent ce lieu sont nombreux : qui l’a construit ? Pourquoi a-t-il été abandonné ? Quelles richesses a-t-il pu abriter ?

Les réponses à ces questions pourraient bien bouleverser notre compréhension de l’histoire de cette région. En attendant, le Ksar Draa continue de fasciner et d’intriguer, un véritable trésor enfoui au cœur du désert.

3. Le pentagramme de Nisanian : la formation géométrique inexpliquée

Le pentagramme de Nisanian, une énigme géante inscrite dans le paysage désertique de Oum Al Assel, près de Tinduf, défie toutes les explications rationnelles. Visible sur les images satellites, cette formation inhabituelle, présente sur Google Maps, n’a jamais fait l’objet d’études officielles, alimentant ainsi les théories les plus farfelues. Un mystère tenace qui continue de fasciner les amateurs d’insolite.

S’agit-il d’une ancienne carte des étoiles, d’une piste d’atterrissage extraterrestre, d’une œuvre d’art de l’homme ou de la nature ? Ou simplement d’un phénomène naturel ?

4. Djeddar de Frenda : Les pyramides de Tiaret

Perchés sur deux collines, 13 mystérieuses structures pyramidales défient le temps depuis plus de 16 siècles. Ces djeddars, uniques en leur genre en Afrique du Nord, sont bien plus que de simples tas de pierres.

Construits entre le IVe et le VIIe siècle, ces monuments funéraires renferment d’innombrables secrets.

Qui reposait dans ces tombeaux ? Des rois berbères, sans doute, qui régnaient sur de petites principautés à une époque où l’histoire de la région reste floue.

Les chercheurs s’accordent à dire que ces édifices servaient de nécropoles, mais les détails de ces cérémonies funéraires restent obscurs.

🟢 À LIRE AUSSI : « Un pays à visiter absolument » : The Times fait la promotion de la destination Algérie

À l’intérieur, un véritable labyrinthe de pièces et de galeries s’offre au visiteur. Certaines chambres, ornées de banquettes, auraient pu servir de lieux de culte. Les décorations sculptées, un mélange de motifs chrétiens et de scènes de chasse, intriguent les archéologues. Des inscriptions, probablement latines, semblent murmurer des secrets, mais leur déchiffrement reste un défi.

Des pyramides algériennes, témoins d’un passé glorieux et mystérieux, continuent de fasciner les chercheurs et les amateurs d’histoire. Leurs secrets enfouis sous des milliers de tonnes de pierres pourraient bien révéler des pans entiers de l’histoire de l’Afrique du Nord.

5. Thajmint : Le nid d’aigle de la reine Dihya

Niché au sommet de falaises vertigineuses, Thajmint est une véritable énigme. Ce village berbère, abandonné depuis la guerre d’Algérie, offre un spectacle à couper le souffle : des maisons de pierre, des greniers troglodytes, le tout suspendu dans le vide.

C’est ici, dans ce lieu presque inaccessible, que la légendaire reine Dihya, symbole de la résistance amazigh, a mené d’inlassables combats contre les envahisseurs.

Les habitants de Thajmint, pour se protéger des assaillants, avaient érigé leur village dans un lieu quasi imprenable. Les seules voies d’accès ? Une ascension vertigineuse ou une échelle rudimentaire.

De ce promontoire, Dihya et ses guerriers surveillaient les mouvements ennemis, leur vue embrassant des kilomètres à la ronde.

Aujourd’hui, Thajmint est un site archéologique d’une richesse exceptionnelle. Les ruines témoignent d’un passé glorieux, mais aussi d’une vie rude et courageuse.

Cette liste n’est qu’un aperçu des nombreux mystères que recèle l’Algérie. Des oasis cachées aux montagnes escarpées, en passant par les étendues désertiques, le pays regorge de sites archéologiques et de légendes qui défient l’imagination.

Chaque recoin de ce territoire millénaire semble renfermer des secrets. L’Algérie, terre de contrastes et de mystères, n’a pas fini de révéler ses trésors.