Découvrez le nouveau smartphone Oukitel K16 Fashion et Business: Design Exquis et Portabilité

La marque Oukitel lancera le 22 mai le nouveau mini-téléphone mobile professionnel Oukitel K16 fashion business sur le marché russe. Le design de ce téléphone mobile est extrêmement exquis, plein de luxe et équipé de fonctions pratiques complètes, ce qui choque les gens quand ils Commencer.

Aspect luxueux, plein de goût

Le concept de design du smartphone Oukitel K16 Fashion and Business se concentre sur la fusion du luxe et de la qualité. La forme du téléphone portable est inspirée de la voiture de sport Lamborghini, avec des bords et des angles vifs, comme des diamants, montrant la mode et la sophistication. Le téléphone mobile utilise une coque arrière en cuir avec un cadre métallique délicat, qui présente parfaitement une sensation de luxe.

Non seulement cela, la taille de l’écran est de 3,5 pouces, ce qui est très approprié pour le contrôle à une main, et avec la haute résolution de 720*1280, l’effet d’affichage est également très clair. Dans le même temps, chaque interface et chaque position clé du téléphone mobile ont été soigneusement étudiées et conçues, ce qui rend l’apparence générale belle et pratique.

Que ce soit dans la vie quotidienne ou lors d’occasions professionnelles, le smartphone mode et affaires Oukitel K16 peut montrer votre goût. Le noir et le marron sont disponibles en deux couleurs, le noir est calme et classique, le marron est une texture élégante et de haute qualité, facile à assortir.

Petite taille, facile à transporter

Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone est de petite taille, seulement 120,5 mm * 58,5 mm * 15,7 mm, très léger et facile à transporter. Même si vous avez souvent besoin d’utiliser votre téléphone lors de voyages d’affaires ou de voyages, vous n’avez plus à vous soucier de la grande taille du téléphone. De plus, le téléphone dispose d’une batterie intégrée de 3050 mAh, ce qui est suffisant pour supporter une journée entière d’utilisation sans recharge fréquente, ce qui vous rend la vie plus pratique.

Des fonctions complètes pour répondre à vos besoins

En plus de l’apparence et de la portabilité, Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone est également très complet en termes de fonctions et peut répondre pleinement à vos besoins. Le téléphone mobile utilise le processeur MTK 8788 et fonctionne sans problème. La capacité de mémoire est de 8 Go + 128 Go, ce qui est suffisant pour stocker un grand nombre d’images, de vidéos et d’applications.

De plus, le téléphone mobile prend également en charge NFC, Face ID et d’autres fonctions pour vous rendre la vie plus pratique. De plus, Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone prend également en charge plusieurs systèmes de navigation et protocoles Bluetooth, ainsi que la fonction OTG, qui facilite votre interconnexion avec d’autres appareils.

Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone est équipé d’une caméra arrière 48MP et d’une caméra frontale 8MP, ce qui rend chaque photo que vous prenez pleine de sensations haute définition. Ce téléphone est également équipé d’une variété de modes d’appareil photo, tels que l’appareil photo normal, le mode scène de nuit, le mode portrait, le mode super grand angle, etc., afin que vous puissiez prendre des photos plus professionnelles. De plus, le téléphone prend également en charge l’enregistrement vidéo, vous permettant d’enregistrer chaque moment merveilleux.

Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone est également équipé d’une série de fonctions utiles. Le téléphone prend en charge la double veille 4G et peut utiliser deux cartes SIM en même temps pour rester en contact à tout moment, n’importe où. Dans le même temps, le téléphone prend également en charge NFC, Bluetooth 5.0, GPS + Glonass + Beidou + Galileo et d’autres méthodes de connexion, ce qui le rend plus pratique à utiliser. De plus, le téléphone prend également en charge des fonctions pratiques telles que la reconnaissance faciale, SOS, OTG, etc., rendant votre expérience plus intelligente.

Oukitel K16 Fashion and Business Smartphone est un smartphone très pratique et complet, qui apporte plus de commodité et de plaisir à votre vie et à votre travail. Le prix de la première promotion du 22 mai n’est que de 149,99 $, ne la manquez pas! Ajoutez-le à votre panier maintenant ! (Période de l’événement : 22 au 28 mai 2023)

À propos d’Oukitel

Oukitel est une entreprise avec une passion et une mission pour créer des appareils électroniques de pointe pour les gens. La société dispose d’une équipe de R&D expérimentée et d’une équipe de production efficace, fabriquant 20 millions d’unités de produits chaque année. Plus qu’une marque, l’entreprise est une force mondiale axée sur la résolution des vrais problèmes des gens et sur la fourniture des meilleures solutions possibles. Avec le soutien d’Oukitel, la vie des gens devient plus pratique, amusante et significative, ce qui rend cette marque différente.

Pour plus d’informations sur la nouvelle génération de smartphones Oukitel K16 Fashion et Business et d’autres produits, veuillez visiter le site officiel d’Oukitel ou la boutique officielle d’AliExpress Oukitel.