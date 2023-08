Découvrez le nouveau lave-linge-sèche-linge Signature de LG au Salon IFA 2023

Un nouveau modèle convivial pour une expérience de lavage complète et sans contraintes

LG Electronics (LG) présente le dernier ajout à sa gamme LG SIGNATURE de deuxième génération, le nouveau lave-linge séchant avec pompe à chaleur, à l’IFA 2023. S’appuyant sur la technologie avancée de pompe à chaleur de LG, ce nouvel appareil peu encombrant offre des performances de lavage et de séchage efficaces, un soin des vêtements tout en douceur et une expérience de blanchisserie unique et inégalée.

L’élégant lave-linge séchant de 27 pouces avec pompe à chaleur présente le design élégant et homogène de LG SIGNATURE et dispose d’un espace suffisant pour nettoyer et sécher les vêtements avec une capacité de lavage de 25 kg et une capacité de séchage de 13 kg. Véritable gain de place grâce à sa grande capacité, le lave-linge séchant de LG intègre également la fonction innovante TWINWash™, un petit lave-linge situé sous le tambour principal, idéal pour nettoyer les vêtements délicats ou les tenues d’entraînement quotidiennes. La capacité de lavage et de séchage rend le nouveau modèle tout-en-un de l’entreprise particulièrement adapté aux maisons et aux appartements où l’espace est restreint, et répond à l’appel de nombreux consommateurs pour une solution de blanchisserie qui économise à la fois du temps et de l’espace.

Le lave-linge-sèche-linge LG SIGNATURE est une solution de blanchisserie tout-en-un qui simplifie l’expérience de l’utilisateur en lui offrant un contrôle intuitif par une seule touche. Son cours de lavage et de séchage alimenté par l’IA détecte les types de tissus et la taille de la charge, ainsi que la présence d’humidité résiduelle, en appliquant automatiquement les réglages optimaux pour obtenir les meilleurs résultats de lavage et de séchage. Le processus de séchage commence dès que le cycle de lavage est terminé, ce qui réduit le temps d’utilisation. Ce niveau d’automatisation permet aux utilisateurs de passer moins de temps à faire la lessive et plus de temps à faire ce qu’ils aiment.



Le nouvel appareil innovant de LG utilise le module de séchage par pompe à chaleur à inverseur propre à l’entreprise pour réduire considérablement les temps de séchage et maximiser l’efficacité énergétique. Et grâce à la technologie 6 Motion™ AI Direct Drive, le lave-linge séchant optimise également de manière intelligente les performances de séchage et minimise les dommages causés aux tissus pour chaque charge.

Le nouveau lave-linge et sèche-linge combiné de l’entreprise améliore encore la facilité d’utilisation grâce à une série de fonctions intelligentes judicieusement appliquées. La porte tactile intelligente et les capacités de reconnaissance vocale de l’appareil, par exemple, permettent aux utilisateurs de mettre en marche la machine et d’ouvrir sa porte pratiquement sans effort. Ils peuvent également utiliser des commandes vocales pour régler le cycle de lavage ou de séchage, tandis que le lave-linge lui-même peut informer verbalement les utilisateurs de l’état de leur linge. De plus, l’écran LCD lumineux de sept pouces du lave-linge séchant LG SIGNATURE permet de contrôler facilement les fonctionnalités et les paramètres, et donne aux utilisateurs l’accès à tous les nouveaux cycles qu’ils ont téléchargés via l’appli ThinQ.

« Le lave-linge-sèche-linge LG SIGNATURE avec pompe à chaleur est un ensemble avancé, tout-en-un, qui offre une efficacité de l’espace et une automatisation permettant de gagner du temps, ainsi qu’une performance de premier ordre », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. En accord avec le nouveau thème de la marque LG SIGNATURE, « Vivre au-delà », qui consiste à présenter des solutions qui aident les consommateurs à vivre leur vie idéale, nous continuerons à présenter des innovations qui vont au-delà des attentes et rendent la vie quotidienne plus pratique. »

LG présentera ses derniers appareils électroménagers, notamment le nouveau lave-linge-sèche LG SIGNATURE de deuxième génération avec pompe à chaleur, sur son stand d’exposition (Hall 18, Messe Berlin) lors de l’IFA 2023 à Berlin, en Allemagne, du 1er au 5 septembre.