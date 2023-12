Découvrez le Mercure Alger Palais des Congrès: Le Nouveau Visage de l’Hôtellerie à Alger

Ouverture du Mercure Alger Palais des Congrès, un nouvel hôtel design géré par Accor.

Propulsé par Accor, leader mondial de l’hôtellerie, et Tahar Akmoussi, propriétaire de l’établissement, le Mercure Alger Palais des Congrès ouvre ses portes, incarnant le tout nouveau concept de design Mercure.

Idéalement situé à proximité du Centre International des Conférences d’Alger et des principales attractions de la ville, ce fleuron moderne ravira une clientèle d’affaires comme de loisirs. Ses chambres au style épuré et ses espaces de travail connectés séduiront les voyageurs du monde entier.

Idéalement situé, design épuré : l’hôtel Mercure Alger séduit les voyageurs

Avec sa localisation centrale et son architecture intuitive, le Mercure Alger Palais des Congrès s’impose comme une adresse incontournable pour les touristes et hommes d’affaires en quête d’un hébergement chaleureux et confortable.

Ses 152 chambres au style moderne, dont 8 suites avec vue imprenable sur la Méditerranée, conjuguent subtilement couleurs locales, imprimés audacieux et mobilier design pour une expérience immersive. Les espaces communs dynamiques et conviviaux invitent à la détente et aux échanges.

Le Mercure Alger met à disposition 6 salles modulables équipées des dernières technologies pour l’organisation d’événements professionnels ou privés. Son offre bien-être comprend un spa avec soins locaux, hammam, sauna, salle de fitness et piscine extérieure.

Mercure est une marque milieu de gamme du groupe Accor conjuguant standard international et touche locale. Ses 810 hôtels émergents dans la culture de leur destination séduisent une clientèle affaires et loisirs par leur situation privilégiée et leur sens de l’hospitalité. Le personnel passionné fait vivre l’esprit du lieu.