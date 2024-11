Découvrez le LG NeoChef : votre allié incontournable pour une cuisine moderne, saine et efficace

LG Electronics présente le NeoChef, un micro-ondes combiné innovant conçu pour transformer votre quotidien culinaire. Ce modèle de pointe répond aux attentes des foyers modernes en proposant une cuisson rapide, un réchauffage uniforme et une cuisine plus saine. Avec son design élégant et ses fonctionnalités avancées, le NeoChef™ devient l’équipement incontournable des cuisines contemporaines.

Le NeoChef™ se distingue par sa technologie Smart Inverter, développée par LG, qui offre un contrôle précis de la puissance et une diffusion uniforme des ondes. Ainsi, ce système garantit une cuisson et un réchauffage plus rapides, tout en préservant la texture et le goût des aliments. Contrairement aux micro-ondes traditionnels, le NeoChef™ élimine les zones froides et les aliments trop cuits grâce à un réchauffage parfaitement homogène.

Décongélation Expert+ : préservez la qualité de vos aliments

D’ailleurs, la fonction Décongélation Expert+ optimise le processus de décongélation, souvent problématique avec les micro-ondes classiques. Grâce à une technologie avancée de séquençage, le NeoChef™ décongèle en douceur, conservant la saveur et la texture des aliments. Vous obtenez ainsi des plats parfaitement décongelés en un rien de temps, sans compromis sur la qualité.

Pour les amateurs de grillades, le NeoChef™ propose une fonction gril innovante qui permet de préparer des plats croquants et savoureux. Cette technologie, combinée aux autres fonctionnalités du micro-ondes, offre des résultats dignes d’un gril traditionnel, ainsi qu’une cuisson rapide et efficace.

Lightwave™ et Healthy Fry™ : des technologies pour une cuisine saine

La technologie Lightwave™ utilise une lampe halogène à filament fin pour un préchauffage rapide et une cuisson simultanée à cœur et en surface. Cette approche garantit des plats parfaitement cuits et plus sains.

De plus, la fonction Healthy Fry™ permet de réaliser des repas croustillants, comme des frites ou des ailes de poulet, avec une quantité réduite de matières grasses. C’est la solution idéale pour cuisiner des plats délicieux tout en prenant soin de sa santé.

EasyClean™ : hygiène et simplicité d’entretien

Le revêtement EasyClean™ du NeoChef™ assure une résistance accrue aux graisses et aux salissures, simplifiant le nettoyage. En effet, grâce à ses propriétés antibactériennes, il élimine jusqu’à 99,99 % des bactéries, garantissant une utilisation quotidienne en toute tranquillité.

Le NeoChef™ 42 L : l’assistant culinaire par excellence

Avec un volume généreux de 42 litres, le NeoChef™ offre une capacité suffisante pour préparer des plats de grande taille, tout en restant compact pour s’adapter aux cuisines les plus exiguës. Son plateau tournant à six points d’appui assure une parfaite stabilité, évitant tout risque de renversement pendant la cuisson.

En effet, LG redéfinit les standards des micro-ondes avec le NeoChef™ 42 L, alliant performance, innovation et praticité. Ce modèle polyvalent garantit une cuisson de qualité supérieure, une hygiène optimale, et une expérience culinaire saine et agréable. Avec son design raffiné et ses technologies avancées, le NeoChef™ s’impose comme bien plus qu’un simple micro-ondes : c’est un véritable assistant culinaire qui facilite votre quotidien.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et de l’électronique grand public, présent dans presque tous les pays et comptant une main-d’œuvre internationale de plus de 74 000 personnes.

Les quatre sociétés de LG – Électroménagers et Solutions de Climatisation, Divertissement à Domicile, Solutions pour Composants de Véhicules et Solutions Professionnelles – ont généré un chiffre d’affaires mondial de plus de 84 trillions KRW en 2023.

D’ailleurs, LG est un fabricant de premier plan de produits grand public et commerciaux allant des téléviseurs, électroménagers et solutions de climatisation aux moniteurs et composants automobiles. Ses marques premium LG SIGNATURE et LG ThinQ intelligent sont des noms bien connus dans le monde entier. Pour les dernières nouvelles, visitez : www.LGnewsroom.com.