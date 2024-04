Découvrez le Cubot KingKong AX : Le Smartphone Robuste et Élégant

Cubot, un leader dans le domaine des technologies de smartphones robustes, est fier de présenter sa dernière innovation : le Cubot KingKong AX. Rompant avec les designs traditionnellement encombrants des téléphones robustes, le KingKong AX se présente comme une option élégante et légère, destinée à un public plus large.

Quand Robustesse rime avec Style

Historiquement, les téléphones robustes étaient principalement associés aux amateurs d’activités en plein air et aux professionnels de secteurs exigeants. Cependant, Cubot a reconnu la demande croissante pour des smartphones durables parmi les consommateurs quotidiens. Le KingKong AX est la solution idéale pour ceux qui cherchent à allier robustesse, style et portabilité.

L’Esthétique au Service de la Fonctionnalité

Chez Cubot, nous sommes convaincus que la fonctionnalité ne doit pas se faire au détriment de l’esthétique. C’est pourquoi nous avons consacré un effort considérable à concevoir le KingKong AX comme un téléphone robuste et à la mode, qui s’adapte à tous les styles de vie. Avec son profil mince et son apparence soignée, le KingKong AX s’intègre parfaitement dans un environnement urbain tout en offrant la durabilité nécessaire pour les aventures en extérieur.

Des Fonctionnalités Avancées pour un Usage Quotidien

Au-delà de son design attrayant, le KingKong AX propose une gamme de fonctionnalités qui en font le compagnon quotidien idéal. De son système d’exploitation Android 14 avancé à sa durabilité impressionnante, le KingKong AX répond à tous vos besoins, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Une Offre Inégalée

Mais ce n’est pas tout – le KingKong AX est également proposé à un prix imbattable. Du 15 au 19 avril, les clients peuvent profiter de notre offre spéciale de précommande, avec un prix de seulement 199,99 $. De plus, pour les 500 premiers clients, une réduction supplémentaire de 10 $ est appliquée, ramenant le prix total à seulement 189,99 $.

Caractéristiques Clés du Cubot KingKong AX

Le téléphone robuste Android 14 le plus fin

Design élégant et durable

Taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, écrans doubles

Processeur G99 Octa-Core 6nm

12 Go de RAM + 256 Go de ROM

Visitez le site officiel de Cubot pour en savoir plus et passer votre commande lors de l’événement de lancement. Ne manquez pas cette occasion d’être parmi les premiers à découvrir le mélange parfait de style et de durabilité avec le Cubot KingKong AX.