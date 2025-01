Découvrez le BESTUNE M9 : Le nouveau monospace de luxe qui débarque en Algérie

C’est sous les feux des projecteurs qu’a été dévoilé aujourd’hui le nouveau monospace Bestune M9, lors d’une cérémonie exclusive organisée au siège de la marque. Ce modèle haut de gamme, destiné à une clientèle exigeante en quête de confort et de prestige, vient étoffer la gamme déjà séduisante de Bestune Algérie.

Le M9 arbore un design extérieur résolument moderne et élégant, avec des lignes fluides qui lui confèrent une allure à la fois sportive et raffinée. La calandre imposante, les phares full LED et les jantes alliage design soulignent son caractère premium.

À l’intérieur, l’ambiance est tout aussi soignée, avec des matériaux nobles comme le cuir, le bois et le chrome. Le grand écran tactile central de 12,3 pouces domine la planche de bord et offre une interface intuitive pour toutes les fonctionnalités du véhicule.

Bestune M9 : Le monospace chinois qui défie les standards du luxe

Sous le capot, le Bestune M9 cache un moteur turbo essence de 2,0 litres développant une puissance de 248 chevaux, couplé à une boîte automatique à 8 rapports. Cette motorisation assure des performances dynamiques et une conduite souple, tout en optimisant la consommation de carburant.

Pour garantir un confort de roulage optimal, le M9 est équipé d’un châssis soigné, avec des suspensions indépendantes à l’avant et à l’arrière.

🟢 À LIRE AUSSI : BESTUNE : La marque chinoise de voitures de luxe débarque en Algérie

La sécurité est une priorité pour Bestune. Le M9 est équipé d’une panoplie d’équipements de sécurité active et passive, tels que :

Une caméra à 360 degrés pour une visibilité optimale lors des manœuvres.

pour une visibilité optimale lors des manœuvres. Des aides à la conduite comme le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique et l’alerte de franchissement involontaire de ligne.

Un système de six airbags pour protéger les occupants.

pour protéger les occupants. Des sièges enfants ISOFIX pour une sécurité renforcée des plus jeunes passagers.

Avec le M9, Bestune vise clairement le segment des monospaces haut de gamme, en proposant un véhicule aussi spacieux que luxueux. Le constructeur chinois entend ainsi séduire une clientèle exigeante, à la recherche d’un véhicule alliant confort, technologie et élégance.

🟢 À LIRE AUSSI : BESTUNE ouvre ses commandes en Algérie : Voici les 06 modèles haut de gamme disponibles

Si le prix officiel du Bestune M9 n’a pas encore été communiqué, il est d’ores et déjà certain que ce modèle se positionnera dans le haut de gamme du marché. Les futurs acquéreurs pourront découvrir ce nouveau modèle dans les concessions Bestune à travers le pays.

En bref, le Bestune M9 est une véritable réussite. Son design séduisant, ses performances dynamiques, son équipement riche et son confort de haut vol en font un sérieux prétendant sur le segment des monospaces. Reste à savoir si le prix annoncé sera à la hauteur des attentes des clients.