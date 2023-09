Découvrez la vision durable de LG : Technologies éco-énergétiques présentées à l’IFA 2023

L’entreprise montre comment elle répond aux réglementations environnementales, met en avant les dernières technologies de base et les solutions de pompes à chaleur.

LG Electronics (LG) a présenté ses technologies et produits les plus récents en matière d’efficacité énergétique, réaffirmant son engagement à réaliser un avenir durable, aux médias accueillis lors d’une séance d’information technique à l’IFA 2023.

Sous le thème « Comment répondre au changement climatique – LG Core-Techs for Sustainability », la séance d’information technique a souligné l’importance de l’électrification, l’une des principales idées de LG sur les tendances axées sur l’utilisation de technologies de base avancées pour améliorer l’efficacité énergétique. Au cours de la session, Peter Verkempynck, vice-président senior de LG Air Solutions Europe B2B Sales, a présenté la pierre angulaire de la stratégie d’électrification de LG, à savoir l’avancement de la technologie des pompes à chaleur LG.

Parce qu’elle a la capacité de concevoir et de fabriquer ses propres technologies de base et solutions de composants, LG est en mesure de fournir des appareils offrant des performances et une fiabilité inégalée. La stratégie de développement et de fabrication interne de l’entreprise permet de faire progresser les composants fondamentaux, notamment les compresseurs et les moteurs utilisés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (« HVAC ») de LG.

L’une des solutions de pompe à chaleur exceptionnelles présentées lors de la séance d’information technique, la pompe à chaleur air-eau monobloc (AWHP) LG Therma VTM R290 fournit un chauffage puissant pour aider à créer un environnement intérieur chaleureux et confortable. L’AWHP de pointe est équipé d’une gamme de technologies LG améliorant l’efficacité et utilise le réfrigérant R290, qui a un potentiel de réchauffement climatique (PRG) de seulement trois. La solution garantit également une maintenance pratique grâce à une fonction d’assistance à distance qui permet des mises à jour logicielles rapides et une application facile des paramètres d’installation.



La technologie de la pompe à chaleur appliquée au Therma V R290 Monobloc se retrouve également dans une variété d’appareils électroménagers efficaces de LG, notamment ses sèche-linge à pompe à chaleur et son modèle de lave-linge séchant. Utilisant deux cylindres qui fonctionnent simultanément pour comprimer le réfrigérant, le sèche-linge LG DUAL Inverter Heat Pump™ permet d’obtenir des temps de séchage plus rapides et offre de meilleures performances qu’un sèche-linge conventionnel. Parallèlement, le lave-linge séchant LG SIGNATURE de deuxième génération, récemment dévoilé, est doté du module de séchage à pompe à chaleur à inverseur propre à l’entreprise, qui stimule l’efficacité énergétique, améliore les résultats de séchage et réduit les dommages causés aux tissus.

De plus, la plateforme de maison intelligente propre à LG, LG ThinQ™, permet aux utilisateurs de connecter de manière transparente tous leurs appareils électroménagers pour une expérience utilisateur plus intelligente et plus pratique. L’appli ThinQ permet de contrôler sans effort chaque appareil, de gérer l’ensemble du système HVAC et de surveiller le stockage et la consommation d’énergie en temps réel.

« Les technologies avancées et les solutions durables présentées aujourd’hui lors du briefing de l’IFA 2023 sont conçues pour aider les consommateurs à mieux vivre, aujourd’hui et à l’avenir », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Grâce à ses appareils électroménagers respectueux de l’environnement et à sa stratégie commerciale, LG continuera à faire une différence positive pour les gens et la planète. »