Découvrez EXEED : Cette voiture de luxe qui s’apprête à conquérir le marché algérien

Les amateurs de voitures de luxe en Algérie sont sur le point de vivre une grande première : l’arrivée de la marque EXEED.

En effet, des prototypes de la filiale haut de gamme du constructeur chinois Chery, sont attendus le mardi 28 mai 2024 pour une inspection minutieuse. Si tout se passe comme prévu, la commercialisation officielle interviendra à la rentrée sociale, marquant ainsi l’entrée d’un nouveau concurrent de taille sur le marché algérien.

EXEED se distingue par son positionnement résolument haut de gamme. Elle se présente comme la première marque automobile chinoise de luxe à fouler le sol algérien, promettant aux conducteurs une expérience incomparable en termes de technologie et de sécurité.

La marque a déjà conquis 20 pays à travers le monde, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l’Est, se forgeant une solide réputation grâce à ses modèles innovants et performants.

La gamme EXEED propose une variété de SUV (Sport Utility Vehicle) répondant aux besoins et aux envies de tous les conducteurs. Parmi les modèles les plus attendus, on retrouve :

EXEED-VX

EXEED-TXL

EXEED-LX

EXEED-RX

Pour les adeptes de la conduite électrique, EXEED propose également deux modèles : l’EXEED-ES et l’EXEED-ET.

Née en 2017, la marque EXEED a connu une ascension fulgurante. Elle a fait ses débuts au Salon international de l’automobile de Francfort avec le prototype TX, un SUV intermédiaire pré-produit pour le marché européen.

Depuis, la marque a enchaîné les lancements de nouveaux modèles, confirmant son ambition de devenir un acteur majeur sur la scène internationale.

Exeed est entrée en scène, en mars 2019, avec son premier modèle de production, le TX/TXL, un SUV intermédiaire. Le mois suivant, au salon de l’automobile de Shanghai, la marque de luxe a présenté un troisième concept-car, l’E-IUV. En octobre, EXEED a lancé son deuxième véhicule de série, le LX, un SUV compact basé sur le Chery Tiggo 7.

En avril 2021, lors du salon de l’automobile de Shanghai, Exeed a dévoilé son cinquième SUV, le Stellar, un SUV électrique intermédiaire.

L’arrivée d’EXEED en Algérie suscite un vif engouement. Les automobilistes sont impatients de découvrir ces véhicules de luxe qui promettent de redéfinir les standards du marché.

Avec ses technologies de pointe, son design raffiné et ses performances remarquables, EXEED a toutes les cartes en main pour séduire les conducteurs les plus exigeants.