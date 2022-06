Découvrez d’Excellents Nouveaux Jeux Sortis Récemment

Le monde du gaming ne cesse d’évoluer, et nous voyons aujourd’hui le grand nombre de jeux qui sont lancés chaque année. Depuis quelques dizaines d’années, les jeux vidéo et de casino sont donc consommés en grand nombre par de nombreuses personnes. Il n’est pas rare de voir des centaines de personnes passer la quasi-totalité de leur journée devant l’écran de leur téléphone mobile ou sur leur ordinateur. Si vous êtes fatigués de jouer à des jeux de 2019, 2020 et même de 2021, voici les titres sortis récemment en 2022 sur lesquels vous pouvez vous divertir.

Diablo Immortal

Diablo Immortal est le nouvel opus de la série à succès Diablo. Ce jeu vidéo de genre Hack ‘n’ slash est co-développé par Blizzard Entertainment et NetEase. Lancé en juin 2022, Diablo Immortal est jouable depuis les appareils mobiles et ordinateurs. Ce nouveau jeu vidéo multijoueur est téléchargeable sur Play Store, App Store et sur Battle.net. Dans Diablo Immortal, l’archange Tyraël est mort, mais le monde doit assumer les conséquences de ses actes. Le rôle des joueurs sur ce jeu multijoueur, c’est de sauver le sanctuaire tout en massacrant des démons comme le seigneur de la Terreur baptisé le roi Léoric, Calèche Fantôme, la Comtesse, le monarque Fahir, Baal qui fait partie des trois démons primordiaux et corrupteurs de la Pierre-Monde. De plus, il y a le Colosse Glacial que vous allez affronter dans la caverne des échos. Pour terrasser les créatures maléfiques sur Diablo Immortal, vous avez la possibilité d’incarner une sorcière, un moine, un barbare, un croisé, un nécromancien ou un chasseur de démons.

Book of Helios

Sur la machine à sous Book of Helios, Betsoft invite les joueurs à rejoindre l’aventurière Olivia Brave dans une Odyssée palpitante dans le temple d’Hélios. Ce dernier, dieu du Soleil dans la mythologie grecque, était le fils des Titans Hypérion et Théia. Son rôle était de conduire le char solaire dans le ciel chaque jour et de se reposer les soirs. D’après le poète Pindare, le char d’Hélios est conduit par des coursiers Pyrois, Phlégon, Éuos et Éthion. Au fond de la grille de 5 rouleaux et 3 rangées de la machine à sous Book of Helios, vous trouverez justement ces personnages bien représentés. Faisant partie des meilleurs jeux de casino en ligne gratuits, ce titre de BetSoft comporte 10 lignes de paiement. Tout comme les autres excellents jeux de casino à jouer gratuitement sur les plateformes de paris légales, Book of Helios est livré avec une large variété de fonctionnalités qui permettront aux joueurs de gagner un jackpot de 20 168 fois le pari. Les graphismes de ce jeu gratuit sont bien présentés et il ne fait aucun doute que cet aspect, combiné à la formidable jouabilité, lui permettra d’être placé dans la liste des meilleurs jeux de casino en ligne gratuits au moment de faire le bilan de cette année. Pour finir, la gamme de paris de Book of Helios s’étend de 0,10 et 10 €.

eFootball 2022 (PES 2022)

Vous êtes un féru de football ? Konami Digital Entertainment vous donne rendez-vous sur eFootball 2022. Si le développeur a décidé de passer de Pro Evolution Soccer (PES) à eFootball, c’est pour permettre aux joueurs de profiter d’une expérience de football révolutionnaire. Des gazons à l’animation du public dans les gradins du stade en passant par les mouvements et l’image des joueurs, tout est retravaillé. De plus, Konami a incorporé au jeu eFootball 2022 des techniques ultramodernes et des commandes plus simples. Notez également que cette production propose un mode solo et multijoueur où vous pouvez jouer contre vos amis sur une console (PlayStation, Xbox One) ou Windows 10. Sur eFootball 2022, vous pouvez créer votre équipe de rêve et l’amener au sommet en faisant des recrutements ainsi qu’en développant les joueurs de votre choix. Vous pouvez même choisir le SSC Naples de l’ailier algérien Adam Ounas sur le point de quitter les Partenopei et en faire un club de légende. Sur ce jeu vidéo de Konami accessible depuis les appareils mobiles, vous pouvez aussi accomplir des missions afin de gagner des récompenses.

Wild Trigger

La machine à sous gratuite Wild Trigger, c’est une incursion dans le Far West. Sur ce jeu, Play’N GO invite les joueurs à découvrir l’histoire des hors-la-loi Clint McGraw et Dottie Fields, des bandits qui ont réussi le plus grand braquage de tous les temps de l’Ouest de l’Amérique. Cependant, le partage du butin est devenu un casse-tête et les deux cowboys ont décidé de s’affronter. À l’issue de cet affrontement, seul le gagnant partira avec le butin. Qui entre Clint McGraw et Dottie Fields remportera alors la partie ? Si vous souhaitez le savoir, placez une mise comprise entre 0,02 et 100 € pour déclencher les rotations de la machine à sous Wild Trigger. Ce jeu de Play’N Go comporte 5 rouleaux et 20 lignes de paiement. Les symboles qui s’animent sur ces rouleaux sont entre autres des armes à feu, des explosifs, des chronomètres, des bottes, des stetsons, des bouteilles de whisky ainsi que des sacs remplis de lingots d’or. Les graphismes du jeu Wild Trigger de Play’N Go sont captivants. De plus, son interface est très attrayante et bien détaillée.

Puy du Fou : La quête d’Excalibur

Puy du Fou : La quête d’Excalibur, c’est le nouveau jeu vidéo d’aventure de Microids. Cette production lancée le 15 juin dernier est disponible sur Nintendo Switch. Notez que la version PlayStation 4 et PC sortira le 12 juillet. Sur Puy du Fou : La quête d’Excalibur de Microids, les joueurs sont appelés à explorer les coins et recoins du parc d’attractions situé en Vendée dans la commune des Epesses pour retrouver les 15 morceaux de l’épée légendaire Excalibur afin de la reforger. Si vous y arrivez, vous pourrez alors remonter le temps et ramener le roi Arthur du royaume d’Avalon. Lors de votre aventure épique, vous devrez combattre des guerriers vikings et entrer dans l’arène romaine pour défendre votre vie. Sur Puy du Fou : La quête d’Excalibur, vous aurez à surmonter une quinzaine d’épreuves. L’objectif, c’est de trouver les indices retranscrits sur la pierre du parc Puy du Fou pour avancer dans votre quête. Selon Merlin, le serviteur d’Arthur, vous êtes le seul chevalier capable de sauver le jeune roi. Alors, donnez le meilleur de vous-même !

Tropical Tiki

La machine à sous Tropical Tiki de Pragmatic Play emmène les joueurs sur l’île de Polynésie française nommée Moorea où ils pourront passer d’agréables moments de divertissement. Avec un paysage digne des meilleures destinations préférées des français, cette région accueille des milliers de touristes chaque été. Notez que Moorea est réputée notamment pour ses montagnes et sa végétation abondante. La raison pour laquelle de nombreuses personnes rêvent toujours de se rendre sur cette île, c’est aussi pour les lieux sacrés qu’elle possède et pour la pratique des cérémonies religieuses. Le dieu qui est vénéré par les habitants de cette région de la Polynésie française est appelé Tiki, ce qui signifie homme-dieu. Dès le chargement du jeu Tropical Tiki, vous verrez ce dieu aux deux extrémités des 6 rouleaux. De plus, sur ces derniers, vous verrez plusieurs couleurs de la divinité Tiki. La machine à sous Tropical Tiki offre jusqu’à 6 400 façons de gagner. Pour voyager sur l’île de Moorea, le joueur peut parier entre 0,25 et 125 €. Le jackpot qu’il pourra empocher à la fin de son aventure est de 3 000 fois la mise initiale.

The Cycle : Frontier

Développé par Yager, The Cycle : Frontier est un jeu vidéo de tir à la première personne lancé le 8 juin. Sur ce titre, les joueurs sont transportés sur une planète extraterrestre appelée Fortuna II. Ce milieu interstellaire regorge de toutes sortes de démons et de créatures dangereuses. Sur The Cycle : Frontier, vous êtes recruté comme un mercenaire. Pour gagner des points lors de chaque partie, vous devez accomplir les missions qui vous sont confiées au bout de 20 minutes. Vous pouvez améliorer votre équipement et agrandir votre arsenal tout en achetant de nouvelles armes. Si vous souhaitez avoir une bonne réputation et être le meilleur, vous devez accepter les contrats des différentes factions. The Cycle: Frontier de Yager est jouable sur les ordinateurs fonctionnant sous le système d’exploitation Windows. Pour profiter de la meilleure expérience de jeu, vous devez avoir une connexion internet de haut débit.

Tempered Steel

Fabriquer des armes, ça vous tente ? Yggdrasil Gaming vous offre cette opportunité sur sa nouvelle machine à sous Tempered Steel. Ce jeu livré avec 5 rouleaux met en vedette un forgeron du Moyen-âge qui est spécialisé dans la conception des armes de guerre comme des épées, des marteaux, des haches, des arbalètes, etc. Dès le chargement du jeu gratuit Tempered Steel, vous vous retrouverez vraiment dans une forge et il faut noter que l’interface est bien claire pour que vous puissiez percevoir cela. En ce qui concerne la qualité des graphismes, notez qu’Yggdrasil Gaming a mis les petits plats dans les grands pour les rendre attrayants et captivants. Pour vous rendre dans la forge, vous pouvez parier entre 0,20 et 100 €. Pur produit d’Yggdrasil Gaming, Tempered Steel est conçu avec la technologie HTML5 pour être jouable depuis n’importe quel appareil mobile. Ce que vous devez également savoir à propos de ce jeu, c’est qu’il est mis en ligne avec des fonctionnalités innovantes, ce qui vous permettra de terminer vos sessions avec un jackpot de 10 000 fois la mise initiale.