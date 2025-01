Découvrez Boulbina, le nouveau prodige du Paradou

À 21 ans seulement, l’attaquant du Paradou AC Adil Boulbina n’a plus rien à prouver en Algérie. Avec 11 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, il frappe à la porte de l’Europe et de l’équipe d’Algérie.

S’il y a un joueur qui monte en puissance en championnat national, c’est incontestablement Adil Boulbina. Après trois saisons d’apprentissage en équipe première du Paradou AC, le jeune attaquant de 21 ans s’est éclaté cette saison. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est sur une marge de progression fulgurante.

En effet, il compte déjà 11 buts et 3 passes décisives en 13 matchs joués depuis l’entame du championnat. Lui seul a fait mieux que certains clubs du haut du tableau, l’USMA et le MCA, dont le nombre de buts inscrits ne dépasse pas 10, contribuant ainsi aux bons résultats de son équipe, qui s’est hissée vers le podium.

Hier face à l’US Biskra, Boulbina s’est offert un nouveau bijou. Sur un coup franc magistral des 35 mètres, il a offert la victoire au PAC, qui s’est imposée difficilement (2-1). Un coup de génie qu’on voit que dans les stades européens.

Sa valeur marchande est déjà estimée à 900k euros !

Né le 2 mai 2003 à El-Milia, dans la wilaya de Jijel, Adil Boulbina a commencé à jouer au football dans son quartier. Mais il a été vite repéré par les prospecteurs du Paradou et c’est dans la fameuse académie de ce club qu’il a fait toutes ses classes.

Doué techniquement, rapide et efficace, Boulbina est un attaquant complet. Sur une courbe ascendante impressionnante, il attire les convoitises de plusieurs clubs algériens et étrangers. À 21 seulement, sa valeur marchande est déjà estimée à 900.000 euros, selon le site spécialisé « Transfermarket ».

Mais le Paradou compte placer la barre très haut pour accorder un bon de sortie à sa pépite. Selon des indiscrétions, ce ne sera pas au-dessous de 2 millions d’euros. Aussi, le joueur est intransférable en Algérie. S’il quitte le PAC, ce sera pour l’Europe et pas avant la fin de l’actuel exercice.

« Plusieurs clubs ont formulé leur intérêt pour Adil Boulbina. Je pourrais dire que quasiment tous les grands clubs algériens toquent à sa porte (…) De notre côté, l’équation est simple : Boulbina finira cette saison parmi nous. Il ne sera pas transféré lors de cette fenêtre hivernale. Une fois la saison en cours achevée, il partira en Europe », a confié le porte-parole du Paradou, Mourad Bounefouf, il y a quelques jours.

Et d’ajouter : « c’est un club néerlandais qui semble le plus apprécié le profil de Boulbina ».

Une bonne solution offensive pour Petkovic

La nouvelle année 2025 pourrait être un tournant important dans la carrière d’Adel Boulbina. En plus d’un éventuel transfert en Europe l’été prochain, il pourrait enregistrer sa première sélection en équipe d’Algérie à partir du prochain stage en mars 2025.

Un joueur capable d’être une solution offensive pour Vladimir Petkovic. Reste à savoir si le natif d’El-Milia sera l’une des nouveautés du prochain rassemblement des Verts.

En somme, et après les Bensebaini, Atal, Boudaoui ou encore, Zorgane, pour ne citer que ceux-là, le Paradou offre à l’Algérie un nouveau bijou. Le club, par sa prestigieuse académie, continue à donner un excellent exemple de la bonne formation au pays, au moment où d’autres clubs ne cessent de réclamer des sociétés étatiques, voire des sponsors, pour survivre. À méditer !