Découvertes archéologiques majeures à Guelma : 9 nouveaux sites romains révélés

lesLe directeur de la culture et des arts de la wilaya de Guelma a dévoilé jeudi une série de découvertes archéologiques exceptionnelles, avec la mise au jour de plusieurs sites datant de l’époque romaine au cours de l’année.

Ces sites, répartis à travers différentes localités de la région, constituent une part de l’histoire de l’occupation romaine en Algérie et représentent une des découvertes les plus importantes faites dans la région depuis un certain moment.

Guelma : une dizaine de sites archéologiques datant de l’époque romaine découverts

Cette semaine, M. Boudjemaâ Benamirouche, directeur de la culture et des arts de Guelma, a annoncé que les municipalités de Guelma, Hammam N’bails, Dahouara, Oued Cheham, Aïn Ben Beïda, Oued Zenati, Ain Reggada, Ain Makhlouf et Ain Larbi abritent des vestiges historiques datant de l’ère romaine, et des mesures préventives sont en place pour assurer leur préservation.

Au total, les autorités ont découvert9 sites archéologiques remontant à l’époque romaine au cours des 8 derniers mois seulement au niveau de Guelma.

Ce dernier a mis en avant le nombre significatif de découvertes archéologiques récemment, dépassant celui des années 2020 à 2022, avec un total de huit sites exhumés au niveau national. M. Benamirouche a souligné le rôle crucial des services spécialisés de la gendarmerie nationale dans ces découvertes, dans le cadre de la lutte contre la contrebande d’antiquités et les fouilles illégales, avec la collaboration active des citoyens.

Guelma en passe devenir une destination pour le tourisme archéologique en Algérie

Les experts du secteur ont confirmé que ces sites ne figuraient pas encore dans la liste officielle de la direction de la culture et des arts, et n’avaient pas été classés. Ces trouvailles archéologiques renforcent le récit historique de la région de Guelma, illustrant la présence de diverses civilisations à travers les âges, dont la civilisation romaine, particulièrement prédominante autour de l’ancienne Calama.

Ces découvertes témoignent ainsi de la richesse et de la diversité du patrimoine matériel de la wilaya de Guelma, transformant la région en un véritable musée à ciel ouvert et augmentant son potentiel touristique par la même occasion.