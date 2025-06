Découverte tragique à Constantine : le corps de la petite Marwa formellement identifié

Constantine – C’est une affaire qui a bouleversé l’opinion publique et plongé de nombreuses familles dans l’inquiétude. Portée disparue depuis le 22 mai 2025, la fillette Marwa Bougachiche, âgée de 10 ans, a été retrouvée sans vie plus d’un mois après sa disparition. Dans un communiqué officiel rendu public ce samedi, le procureur de la République près le tribunal de Constantine a confirmé que les restes découverts récemment dans la forêt de Jebel El Wahch appartiennent bien à l’enfant recherchée.

Tout a commencé lorsque les autorités ont été alertées de la présence d’un corps non identifié dans une zone boisée difficile d’accès, située dans la région de Jebel El Wahch, en périphérie de Constantine. Immédiatement, une équipe composée de la police judiciaire, de la police scientifique et du médecin légiste s’est rendue sur les lieux pour effectuer les premières constatations et procéder aux prélèvements nécessaires.

Disparition de Marwa Bougachiche : son corps identifié un mois après à Jebel El Wahch

Les analyses médico-légales, notamment le test ADN, ont permis de confirmer formellement l’identité de la victime. Il s’agit bien de Marwa Bougachiche, dont la disparition avait été signalée par sa famille un mois plus tôt. Le corps de la fillette, en état de décomposition, laisse supposer qu’elle a été tuée peu de temps après avoir disparu, mais les causes exactes de son décès restent pour le moment inconnues.

Face à cette tragédie, le parquet de Constantine a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie afin d’élucider les circonstances précises de ce drame et d’identifier les responsables. Selon le procureur, les investigations se poursuivent sous la supervision directe du ministère public. Des expertises complémentaires sont en cours et plusieurs pistes sont actuellement étudiées.

L’analyse ADN confirme l’issue tragique

L’annonce officielle a suscité une vive émotion à Constantine et dans le reste du pays. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages de soutien à la famille de la petite Marwa ont été publiés, tandis que d’autres appellent à une mobilisation citoyenne contre les crimes visant les enfants.

Ce drame relance également le débat sur la sécurité des enfants dans l’espace public, la réactivité des autorités en cas de disparition, et la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention. En attendant les conclusions de l’enquête, la famille Bougachiche pleure la perte tragique de leur fille, victime d’un crime encore inexpliqué.