Découverte macabre à Reghaia : un adolescent de 17 ans impliqué

Les membres de la Gendarmerie Nationale à Reghaia, un quartier de la capitale, ont résolu l’énigme d’un assassinat prémédité impliquant un mineur perpétré par un tiers. L’opération a abouti à l’arrestation du suspect et à la mise au jour des preuves en un temps record.

Selon le média arabophone Ennahar, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, la Gendarmerie Nationale a réagi suite à un rapport de la Division Régionale de la Gendarmerie Nationale à Reghaia, signalant la présence d’un corps non identifié dans les bois en bordure de la vallée, dans le quartier d’Adl 5000 de la municipalité de Reghaia.

Les forces de la Gendarmerie Nationale se sont immédiatement rendues sur place, découvrant un corps gravement blessé à la tête et entouré de sang. Les inspections nécessaires ont été effectuées avec l’assistance de la cellule technique de la police d’Al-Hamiz. La victime, un jeune homme décédé, a été transportée à l’institution hospitalière de Rouiba par la Protection Civile. Le médecin légiste a conclu que la victime avait été étouffée et avait subi des coups à la tête. Cependant, malgré une enquête minutieuse, aucun élément probant n’a été découvert, d’autant plus que la victime était handicapée à 100 %.

Un coupable adolescent et une enquête résolue en un temps record

Grâce à l’utilisation de techniques d’enquête modernes, les enquêteurs ont rapidement résolu le mystère de ce crime. L’auteur présumé des faits est un mineur âgé de 17 ans, connu pour ses actes de délinquance dans le quartier de Reghaia.

Après avoir été localisé alors qu’il tentait de fuir, le suspect a été interrogé. Au début, il a nié toute implication dans le crime, mais il a finalement avoué sa culpabilité après avoir été confronté aux preuves accablantes. À la suite des procédures d’enquête, le jeune homme a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes de la région, puis placé sous la garde de l’institution de réhabilitation des mineurs délinquants.