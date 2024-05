Découverte d’une lettre historique d’un exilé algérien de Nouvelle-Calédonie à Laghouat

Une découverte historique émouvante a récemment été faite par le Centre de recherche en sciences islamiques et civilisations de Laghouat. Ahmed Benseghir, directeur du centre, a annoncé la trouvaille d’un document exceptionnel, une lettre écrite par un Algérien déporté en Nouvelle-Calédonie, reconnu comme un héros de la résistance populaire aux côtés de Cheikh El-Haddad et Cheikh El-Mokrani.

Un document historique mis à jour à Laghouat : la correspondance d’un déporté algérien en Nouvelle-Calédonie

Dans le cadre de ses recherches minutieuses sur les manuscrits, M. Benseghir a mis la main sur ce précieux témoignage historique, une lettre envoyée par un exilé algérien depuis l’Extrême-Orient au sultan ottoman Abdulhamid II, durant l’insurrection menée par Cheikh El-Haddad et Cheikh El-Mokrani.

Ce document rare dévoile les souffrances endurées par les prisonniers musulmans algériens lors de leur déportation forcée vers la Nouvelle-Calédonie. Il décrit leur pénible voyage maritime de cinq mois et leur arrivée dans un pays étranger, abandonnés et déconnectés de leur patrie, de leur culture et de leur religion.

La lettre relate également les tentatives d’évasion des exilés, certaines réussies comme celle de “Aaziz Ibn Cheikh El Haddad”, tandis que d’autres ont tragiquement échoué.

Un récit à l’épreuve du temps

Ce document émouvant évoque également la fuite de son auteur vers les Lieux saints et ses retrouvailles avec son frère des années plus tard à La Mecque. Cette lettre, écrite en calligraphie moyen-orientale sur quatre pages, avec deux pages manquantes à la fin, a été découverte dans la bibliothèque de Cheikh Sidi El Hadj Benchaa Benali El Hazourli à Laghouat, réputée pour ses nombreux manuscrits historiques.

Cette découverte s’inscrit dans les efforts du Centre pour préserver la mémoire nationale, avec d’autres projets à venir, notamment sur les crimes de la colonisation française. Elle contribue à éclairer les zones d’ombre de l’histoire algérienne et à rendre hommage aux héros de la résistance contre l’oppression coloniale.