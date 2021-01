Découverte d’un atelier clandestin de fabrication d’ecstasy à Oran

Les services de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont découvert un atelier clandestin de fabrication de psychotropes contrefaits de type « ecstasy » et ont saisi pas moins de 167 comprimés de ce type.

Selon les informations rapportées par l’Agence officielle, » les éléments de la Brigade de Recherches et d’Investigations (BRI) relevant de la police judiciaire de la wilaya d’Oran ont réussi à saisir 167 comprimés de psychotropes de type « ecstasy » après la découverte d’un atelier clandestin de fabrication et de contrefaçon de ces comprimés, destinés à la commercialisation ».

L’enquête, menée suite à « l’exploitation d’informations faisant état de l’existence d’un réseau criminel dangereux, dont les membres activent dans le domaine du trafic de psychotropes », s’est soldée par « l’arrestation de cinq (5) repris de justice âgés entre 25 et 35 ans ».

« Les mis en cause utilisaient des logements de location, pour de courtes périodes, afin d’y installer leur atelier clandestin sans se faire remarquer ». Après les avoir identifié et suivi, les enquêteurs ont procédé à la perquisition du domicile loué et ont découvert « les produits prohibés, ainsi que des moules imitant la forme du comprimé d’origine mais aussi des outils de peinture ».

Cette opération a également permis « la saisie de deux (2) véhicules utilisés dans le transport et la commercialisation de ces comprimés contrefaits, ainsi que la somme de 24.000 dinars, issue des revenus de ce commerce illégal ».

« Après parachèvement des procédures d’usage, les cinq suspects seront présentés devant la justice », a conclu la même source.