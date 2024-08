Découverte archéologique majeure : un trésor de l’époque almohade retrouvé à Aïn Defla

Dans une opération de sécurité de grande envergure, la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Aïn Defla a réussi à récupérer des biens culturels d’une valeur inestimable. Ces pièces archéologiques ne sont pas seulement des artefacts anciens, mais elles représentent une partie essentielle de l’histoire islamique de l’Algérie.

La Gendarmerie nationale d’Aïn Defla récupère un trésor historique : 182 pièces de monnaie du temps des Almohades

Selon un communiqué du ministère de la Culture, il s’agit de deux ensembles de pièces en argent, totalisant 182 unités, qui datent de l’époque de l’État almohade, une période clé de l’histoire médiévale de l’Algérie. Leur récupération permet non seulement de préserver ce patrimoine, mais aussi de le protéger des risques de dispersion et de destruction.

Le ministère de la Culture a insisté sur le fait que cette opération illustre l’engagement ferme du gouvernement à lutter contre le trafic des biens culturels. Le ministère a également annoncé qu’il poursuivra ses efforts pour offrir une formation spécialisée aux membres des forces de sécurité, afin de mieux les préparer à identifier et à protéger les biens culturels.

Par ailleurs, un appel a été lancé aux citoyens pour qu’ils soutiennent les efforts des autorités en signalant toute information pouvant contribuer à la récupération et à la préservation du patrimoine culturel du pays. La protection de ce patrimoine est une responsabilité collective, nécessitant la vigilance et la coopération de tous.

Cette opération s’inscrit dans un cadre plus large d’initiatives visant à protéger le riche patrimoine culturel de l’Algérie, et renforce l’idée que les forces de sécurité jouent un rôle crucial aux côtés du ministère de la Culture et des Arts pour préserver l’histoire et l’identité de la nation.

