Découverte à Adrar en 2020 : où est exposée la plus ancienne roche volcanique du système solaire ?

Si sa découverte dans les sables de l’Erg Chech en 2020 avait déjà provoqué un séisme dans la communauté scientifique, la météorite « Erg Chech 002 » fait de nouveau parler d’elle. L’ambassade d’Algérie aux États-Unis a récemment levé le voile sur l’actuelle demeure de ce fragment de protoplanète : les vitrines du Maine Mineral and Gem Museum à Bethel (Maine), où ce témoin de la naissance du système solaire continue de fasciner le monde.

L’histoire commence en 2020, dans l’immensité de l’Erg Chech, près d’Adrar. Sous le soleil du Sahara algérien, des chercheurs identifient une pierre à l’aspect singulier. Ce qu’ils ignorent encore, c’est qu’ils viennent de mettre la main sur la plus ancienne roche volcanique jamais répertoriée. Baptisée officiellement Erg Chech 002 (EC 002), cette relique affiche un âge record : 4,566 milliards d’années. À titre de comparaison, elle est plus ancienne que la Terre elle-même.

Erg Chech 002 : Un joyau de lave venu d’un monde disparu

Contrairement à la majorité des météorites basaltiques classiques, EC 002 se distingue par sa composition andésitique, riche en silice. Visuellement, l’objet est fascinant : de grands cristaux verdâtres de pyroxène, figés dans une matrice minérale grise, témoignent d’un refroidissement extrêmement lent.

Pour les scientifiques, cette structure est la preuve que la roche provient de la croûte d’une « protoplanète » — un embryon de planète — qui possédait déjà une activité géologique complexe peu après la formation du système solaire. Ce monde primitif n’existe plus : il a probablement été pulvérisé lors d’une collision cosmique titanesque, envoyant ses fragments errer dans le vide spatial pendant des éons, jusqu’à ce que l’un d’eux ne croise la trajectoire de l’Algérie.

De Adrar au Maine : une reconnaissance internationale

Aujourd’hui, ce trésor géologique a traversé l’Atlantique. L’ambassade d’Algérie aux États-Unis a confirmé que la pièce est désormais exposée au Maine Mineral and Gem Museum à Bethel. Un transfert qui souligne l’importance scientifique mondiale de cette trouvaille.

Dans un message empreint de fierté, la représentation diplomatique algérienne a souligné le symbolisme de cette découverte : « L’Algérie est une terre profondément ancrée dans l’histoire, où la résilience, la fierté et la liberté font partie de son ADN », ajoutant que ce fragment représente un véritable « voyage à travers l’espace et le temps ».

🟢 A LIRE AUSSI : Voici les performances des opérateurs 5G en Algérie selon Ookla en 2026

Au-delà de son âge, Erg Chech 002 force les astronomes à revoir leurs modèles. Elle prouve que des croûtes planétaires riches en silice, similaires à celles que l’on trouve dans les zones de subduction sur Terre, étaient beaucoup plus communes qu’on ne le pensait aux premières heures de notre système solaire.

En révélant les secrets de cette lave fossile, le désert algérien ne se contente pas de livrer un morceau de pierre ; il offre à l’humanité une fenêtre ouverte sur les premiers instants de la matière, faisant d’Adrar le point de contact entre notre sol et les mystères de la création planétaire.

🟢 A LIRE AUSSI : Vacances d’été : Air Algérie lance une promotion exceptionnelle vers cette destination