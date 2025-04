Déclarations fiscales 2024 : la DGI accorde un nouveau délai

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé, ce jeudi, le prolongement exceptionnel du délai de dépôt des déclarations fiscales annuelles relatives à l’exercice 2024. Selon un communiqué officiel, les contribuables disposent désormais d’un délai supplémentaire allant jusqu’au 1er juin 2025 pour régulariser leur situation.

Cette mesure concerne spécifiquement :

les déclarations annuelles des résultats (formulaires série G n°4 et n°11) et leurs annexes,

ainsi que la déclaration annuelle des salaires et traitements (formulaire série G n°29).

Sont également concernés par cette prolongation :

les déclarations électroniques des prix de transfert, conformément à l’article 151 bis 2 du Code des impôts directs et taxes assimilées.

Cette décision vise à faciliter le respect des obligations fiscales, notamment pour les entreprises et les professionnels indépendants, en leur accordant un délai raisonnable pour rassembler les documents requis et compléter leur télédéclaration.

Nouveaux prix de référence de l’immobilier : une réforme pour plus de transparence

Dans une autre annonce majeure, la DGI a rendu publique la nouvelle grille nationale des prix de référence de l’immobilier, applicable pour les années 2025 et 2026. Disponible sur le site de l’administration fiscale, ce référentiel vise à mieux encadrer les transactions immobilières – ventes, donations, cessions – en assurant une estimation plus réaliste et homogène des biens bâtis ou non bâtis.

Ces valeurs sont présentées sous forme de fourchettes indicatives (minimale et maximale), basées sur plusieurs critères :

la localisation géographique (commune, quartier, centre-ville, périphérie),

la nature du bien (terrain nu, maison, immeuble, local commercial),

l’ état général , les équipements et les matériaux de construction,

ainsi que la surface, le nombre d’étages et l’environnement immédiat.

Ce dispositif a pour objectif principal de limiter les sous-déclarations des prix dans les actes notariés, une pratique courante qui nuit à la transparence du marché et à la collecte fiscale. En imposant des valeurs planchers, les autorités souhaitent garantir l’équité fiscale, tout en laissant une marge de négociation aux parties, dans la limite du cadre légal.

Les notaires, les services du cadastre et les collectivités locales utilisent déjà ce référentiel. Il représente un outil structurant pour renforcer la traçabilité des transactions et sécuriser les recettes de l’État, tout en reflétant la réalité du marché dans chaque région du pays.