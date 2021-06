Déclarations de Belmadi sur les élections FAF : Antar Yahia réagit

Lors de la conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa avant le dernier match contre la Mauritanie, le sélectionneur national a abordé plusieurs points, notamment des vieilles pratiques dans « l’Algérie nouvelle ».

En effet, interrogé sur les élections de la FAF, le coach d’« El-Khadra » sans ambages a dénoncé plusieurs pratiques considérées comme honteuses qui n’ont pas de place selon lui, dans une « Algérie nouvelle »,« des candidats à la candidature se sont permis de m’appeler. Ils disent venir avec des “gens importants et de haut lieu”. Je n’aime pas ce langage-là. Ils veulent être élus en te rencontrant sous la table, mais que veulent-ils de moi? »

Avant d’ajouter, «vouloir voir un coach sous la table avant des élections, pour avoir des avantages. C’est de la corruption non? Dans l’Algérie Nouvelle, c’est fini non? Ces gens m’entendent. Qu’ils osent dire qu’ils n’ont pas fait ça! »

Belmadi a affirmé qu’il ne veut en aucun cas être le soutien de qui que ce soit ni voir son nom lié ou utilisé dans le cadre d’un quelconque programme, voire pour des desseins populistes, estimant qu’il s’était engagé avec la première sélection du pays uniquement pour des objectifs sportifs bien précis.

Antar Yahia réagit aux déclarations de Belmadi

L’ancien joueur international et directeur sportif de l’USMAlger, Antar Yahia, a refusé de commenter les déclarations du sélectionneur national Djamal Belmadi lors de son intervention en conférence de presse avant d’affronter amicalement l’équipe nationale de Mauritanie au sujet de ceux qui l’ont contacté et lui ont demandé de les aider à se présenter à la présidence de la Fédération algérienne de football.

Antar Yahia a évité de commenter les déclarations passées et a simplement répondu: « Je ne commente pas les rumeurs qui n’ont rien à voir avec la réalité de la situation et j’ai tout le respect pour les médias et leur service, mais je ne réponds pas aux rumeurs ».

« Je ne suis pas ici pour répondre à des choses qui n’ont rien à voir avec moi, l’essentiel pour moi c’est la stabilité et le calme dans le football Algérien, et la réalisation des objectifs de l’équipe nationale algérienne » laissant entendre qu’il n’a pas été affecté et il ne se sent pas visé par les déclarations de Belmadi.

Il semble que le héros d’Oumdarman veuille éviter d’entrer dans une guerre de déclarations avec le sélectionneur national Belmadi, d’autant plus que des sources avaient précédemment rapporté que leurs relations étaient tendues en raison du refus du sélectionneur des « Verts » de soutenir le dossier de candidature d’Antar Yahia pour succéder à Kheirdinne Zetchi à la tête de la Fédération algérienne de football.

À noter que, tous les observateurs sont unanimes sur le fait que Belmadi faisait référence à Antar Yahia sans le citer nommément lorsqu’il a évoqué dans sa conférence de presse les candidats à la présidence de la Fédération e

Belmadi a également contesté les parties auxquelles il faisait référence lorsqu’il a déclaré : « Celui qui ne se voit pas intéressé par mes paroles devrait s’adresser aux médias et nier m’avoir contacté », a-t-il conclu