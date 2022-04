Déclarations de Belmadi : la fédération Gambienne saisit la FIFA

La fédération Gambienne de football a demandé à la Fifa et la CAF d’ouvrir une enquête à propos des dernières déclarations du sélectionneur national Djamel Belmadi en l’encontre de l’arbitre Bakary Gassama, qui a officié Algérie-Cameroun le 29 mars dernier. La GFF a prononcé des sanctions en l’encontre de Belmadi pour diffamation.

Lors de sa dernière sortie médiatique, Djamel Belmadi a tiré à boulets rouges sur l’arbitre Bakary Gassama. Il a même raconté son altercation verbale avec lui qui a éclaté avec le Gambien à l’aéroport d’Alger juste après le match retour des barrages Algérie-Cameroun, tout en le traitant de «Hagar», pour avoir lésé la sélection nationale lors de ledit match. Le moins que l’on puisse dire, est que sa déclaration a dépassé les frontières et a crée une grande polémique.

Alors que la fédération Camerounais a réagit à travers un communiqué, où elle décide de porter plainte contre Belmadi à la commission d’éthique de la Fifa, l’ancien international Camerounais Patrick Mboma en a rajouté une couche, en affirmant que Gassama fait parti des meilleurs arbitres du continent Africain. L’ancien arbitre Français Tony Chapron a jeté un pavé dans la marre en qualifiant le sélectionneur national de médiocre.

Cet après-midi, c’était au tour de la fédération Gambienne de football de monter au créneau pour défendre son compatriote. En effet, elle a demandé à la FIFA et la CAF d’ouvrir une enquête tout en prononçant des sanctions disciplinaires à l’encontre de Belmadi. C’est à travers un communiqué officiel que la GFF demande à la FAF de se démarquer des propos du coach national au moment où Amara les avait soutenus dans une déclaration faite mardi soir.

Belmadi sous pression

«La Fédération Gambienne de football (GFF) souhaite informer ses parties prenantes et le grand public qu’elle suit avec une vive préoccupation les attaques verbales continues lancées contre la personne de l’arbitre gambien de la FIFA, M. Bakary Papa Gassama, par Les ressortissants algériens à travers les différentes formes de médias, depuis qu’il a officié la défaite 2-1 de l’Algérie contre le Cameroun lors des qualifications de la coupe du monde de football Qatar 2022 jouées le 29 mars 2022. », a débuté la GFF son communiqué.

Et d’ajouter : «La Fédération a déposé une plainte formelle à la Fédération algérienne de football à ce sujet et a formellement demandé à la FIFA et à la CAF d’ouvrir des enquêtes et des procédures disciplinaires contre l’entraîneur en chef de l’équipe nationale de football d’Algérie M. Djamel Belmadi pour ses remarques sur un clip vidéo et sur une télévision algérienne…nous avons également demandé à la fédération algérienne de faire une déclaration publique condamnant les actions de M. Belmadi et toutes les attaques verbales contre M. Gassama par les Algériens».

Une nouvelle réaction qui sera sans doute une pression supplémentaire sur les épaules de Djamel Belmadi. Il pourrait payer cher «son dérapage» lors de sa dernière sortie médiatique dans le cas où il écopera d’une sanction de la part de l’instance international.