Déclarations CACOBATPH : du nouveau pour cette catégorie de professionnels

Fini le casse-tête des déclarations multiples et de la paperasse interminable. La CACOBATPH vient de lancer une fonctionnalité très attendue sur sa plateforme Tasrihatcom : la Déclaration pour tiers. Une petite révolution qui va permettre aux cabinets comptables de gérer les paiements de toutes leurs entreprises clientes depuis un seul compte. Un gain de temps précieux qui met fin à des heures de lourdeurs administratives.

L’innovation majeure de ce service réside dans la création d’un espace numérique unifié. Désormais, les cabinets de comptabilité peuvent gérer les déclarations et les paiements de plusieurs entreprises clientes à partir d’un compte unique. Cette centralisation répond à des normes élevées de sécurité et de flexibilité, offrant un gain de temps considérable aux comptables agréés, acteurs pivots des procédures administratives.

Une conception collaborative et rigoureuse

Le développement du service « Déclaration pour tiers » n’est pas le fruit du hasard. Il résulte d’une concertation étroite et d’études techniques approfondies menées avec l’Ordre National des Experts Comptables (ONEC) et l’Organisation Nationale des Comptables Agréés (ONCA).

Avant son déploiement officiel, la solution a été soumise à des tests sur le terrain pour garantir son efficacité et sa fiabilité face aux exigences réglementaires et techniques du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

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Comment activer le service ?

La CACOBATPH a instauré une procédure de dématérialisation simplifiée qui repose sur trois étapes clés : l’entreprise adresse d’abord une invitation électronique officielle au cabinet de comptabilité de son choix, suivie d’une délégation de pouvoir numérique validée par les deux parties sur la plateforme, permettant enfin au comptable d’accéder à un espace unifié pour piloter en toute fluidité l’ensemble des opérations des entreprises mandantes.

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Transparence et suivi en temps réel

Cette initiative vise à instaurer un environnement numérique intégré. Elle permet aux opérateurs de suivre l’état de leurs déclarations en temps réel, renforçant ainsi la transparence des transactions et la confiance entre la Caisse et ses partenaires socio-économiques.

Avec l’ajout de cette fonctionnalité, la CACOBATPH enrichit son bouquet numérique qui compte désormais 24 services électroniques. Cet investissement technologique s’inscrit dans la stratégie globale de l’État visant à dématérialiser l’administration publique, à soutenir l’économie nationale et à offrir une expérience utilisateur fluide et sécurisée.

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