Déclaration d’impôts : Les auto-entrepreneurs dispensés de ce formulaire pour 2024

L’Agence Nationale de l’Auto-Entrepreneur (ANAE) a récemment communiqué des informations importantes concernant les obligations fiscales de ses adhérents pour l’année 2024. Ces nouvelles mesures, qui s’inscrivent dans une dynamique de simplification administrative, visent à encourager le développement de l’auto-entrepreneuriat en Algérie.

Selon le communiqué, les auto-entrepreneurs inscrits auprès de l’ANAE ne sont pas concernés par la déclaration estimative G12 pour l’année 2024. Cette décision s’applique à tous les adhérents pour la période allant du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre 2024. En revanche, ces derniers devront remplir le formulaire G12bis (déclaration finale), à déposer impérativement avant le 20 janvier 2025.

L’agence précise également que les nouveaux inscrits, pour leur première année d’activité, sont totalement exemptés de la déclaration estimative G12, leur permettant ainsi de démarrer leur activité sans contrainte administrative supplémentaire.

Une taxe minimale de 10 000 dinars

Malgré cette simplification, les auto-entrepreneurs restent soumis à une obligation fiscale minimale. Chaque adhérent devra s’acquitter d’un montant annuel de 10 000 dinars au titre de l’impôt forfaitaire unique (IFU), quelle que soit la nature ou l’envergure de son activité. Cette mesure garantit une contribution équitable tout en restant accessible pour les petites structures.

Quelles sont les obligations fiscales et délais à respecter ?

Pour respecter leurs obligations fiscales, les auto-entrepreneurs doivent se conformer aux échéances suivantes :

Formulaire G12 (déclaration estimative) : à remplir avant le 30 juin 2024, pour les adhérents non exemptés. Formulaire G12bis (déclaration finale) : à soumettre avant le 20 janvier 2025 pour tous les adhérents.

L’ANAE invite les auto-entrepreneurs à effectuer ces déclarations auprès des services fiscaux compétents et à s’assurer de respecter les délais pour éviter toute pénalité.

Le régime de l’auto-entrepreneur, introduit pour dynamiser l’économie algérienne et formaliser les petites activités, connaît un succès grandissant. En 2023, le nombre d’adhérents a significativement augmenté, attirant particulièrement les jeunes, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs évoluant dans des secteurs comme le numérique, l’artisanat et les services.

Quels sont les avantages du statut d’auto-entrepreneur ?

L’attrait pour ce régime repose sur plusieurs avantages :

Simplification des démarches administratives : Un processus d’inscription rapide et des obligations fiscales adaptées aux petites structures.

: Un processus d’inscription rapide et des obligations fiscales adaptées aux petites structures. Fiscalité avantageuse : L’impôt forfaitaire unique (IFU) offre une alternative accessible et moins contraignante aux régimes fiscaux classiques.

: L’impôt forfaitaire unique (IFU) offre une alternative accessible et moins contraignante aux régimes fiscaux classiques. Encouragement à l’entrepreneuriat : Ce statut offre une opportunité aux individus sans emploi ou cherchant à diversifier leurs revenus de formaliser leurs activités et d’intégrer le tissu économique national.

Pour 2024, l’Agence Nationale de l’Auto-Entrepreneur vise à renforcer le soutien aux travailleurs indépendants. En simplifiant davantage les démarches administratives et fiscales, l’ANAE espère attirer de nouveaux adhérents, notamment parmi les jeunes et les porteurs de projets innovants.

Dans cette optique, l’agence encourage également l’utilisation des outils numériques pour faciliter les interactions avec les services administratifs et fiscaux. Cette stratégie s’inscrit dans une vision globale de modernisation, permettant une gestion plus fluide et transparente des activités des auto-entrepreneurs.