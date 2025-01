Déclaration d’impôts en Algérie : prolongation du délai jusqu’à cette date

La Direction Générale des Impôts (DGI) a récemment annoncé un report du délai pour la soumission des déclarations fiscales concernant la Taxe Forfaitaire Unique (TFU), désormais fixé au 30 janvier 2025. Cette taxe s’applique principalement aux petites entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux professions libérales, dont les revenus ou le chiffre d’affaires ne dépassent pas un certain seuil.

Le formulaire de déclaration, le G 12 bis, simplifie les démarches fiscales en regroupant plusieurs prélèvements fiscaux, notamment l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Ce prolongement offre une seconde chance pour régulariser la situation fiscale sans encourir de pénalités.

Dans un effort pour moderniser les procédures fiscales, la DGI a mis en place deux plateformes numériques : « Jibayatik » et « Moussahamatik ». Ces outils permettent aux contribuables de soumettre leurs déclarations fiscales en ligne, accessibles à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils offrent la possibilité de consulter et de payer les taxes de manière simplifiée, que ce soit via un ordinateur ou un smartphone. L’objectif de cette numérisation est de réduire les déplacements et d’optimiser l’expérience des contribuables en facilitant l’accomplissement de leurs obligations fiscales à distance. Ces plateformes s’inscrivent dans une volonté de modernisation de l’administration fiscale algérienne, pour une gestion plus rapide et efficace.

Qui est concerné par cette prolongation ?

Tous les contribuables assujettis à la TFU sont concernés par ce report, ce qui inclut les professionnels des secteurs du commerce, de l’artisanat, des services, ainsi que les indépendants. Il est crucial que ces derniers veillent à déclarer correctement leurs revenus ou leur chiffre d’affaires pour l’année fiscale concernée, afin d’éviter toute irrégularité.

La DGI met en garde contre les risques d’amendes et de pénalités de retard en cas de non-respect de la nouvelle échéance. Ce report représente donc une opportunité pour tous ceux qui auraient négligé la date limite initiale.

Comment déclarer ses impôts avant la nouvelle date limite ?

Pour respecter la nouvelle échéance, il est important de suivre quelques étapes simples. D’abord, il est nécessaire de rassembler les documents nécessaires, comme les relevés de revenus ou de chiffre d’affaires. Ensuite, l’accès aux plateformes « Jibayatik » ou « Moussahamatik » permettra de soumettre la déclaration en ligne. Avant de finaliser la procédure, il est essentiel de vérifier l’exactitude des informations saisies pour éviter les erreurs.

Enfin, les taxes peuvent être réglées directement en ligne via des options de paiement électronique. Pour ceux qui préfèrent une démarche plus traditionnelle, il reste possible de déposer la déclaration et de régler les taxes dans les centres fiscaux locaux. Ce report offre donc une véritable chance de régularisation pour les contribuables.