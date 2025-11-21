Déclaration de perte : ce qui va changer pour les Algériens (DGSN)

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) s’apprête à révolutionner les démarches administratives en lançant très prochainement un service en ligne permettant de déclarer la perte, le vol ou la destruction de documents officiels. Cette initiative vise à simplifier les procédures et à alléger la charge des commissariats.

Ce dispositif numérique s’adressera non seulement aux citoyens algériens et aux étrangers résidant en Algérie, mais également aux organismes, entreprises et associations.

L’objectif est de permettre à toute personne physique ou morale de signaler la perte, le vol ou la destruction de ses documents officiels directement sur internet, via une plateforme dédiée accessible à l’adresse www.dgsn.dz/e-declaration.

Fini le déplacement obligatoire vers les centres de police ! Ce nouveau service marque une étape majeure dans la dématérialisation des services de sécurité en Algérie.

À l’heure actuelle, la déclaration de perte d’un document exige que le citoyen se déplace en personne jusqu’à un poste de police ou une brigade de gendarmerie, ce qui se traduit fréquemment par de longues périodes d’attente.

Avec la nouvelle plateforme, cette étape deviendra superflue. Les utilisateurs pourront effectuer leur déclaration en ligne, depuis un smartphone ou un ordinateur, à toute heure de la journée.

Le processus est conçu pour être simple et efficace : tout commence par le remplissage d’un formulaire électronique où l’utilisateur saisit les informations précises sur le document manquant (type, circonstances de la perte/vol, etc.).

Après l’envoi de la demande, les services de police compétents procèdent à l’étude et à la vérification des données soumises. Si la demande est validée, le déclarant recevra, par le biais de l’adresse e-mail enregistrée, un document de déclaration officiel signé électroniquement.

Selon les informations fournies par la DGSN, la phase pilote de la plateforme a été finalisée avec succès. Les services indiquent que le lancement officiel de la plateforme est prévu « pour bientôt ».

Cette transformation numérique s’inscrit dans un effort plus large de modernisation de l’administration algérienne, visant à simplifier la vie des usagers et à réduire la pression administrative sur les structures de sécurité.