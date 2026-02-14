Déclaration de documents perdus : la police algérienne lance un nouveau service et facilite la procédure

Les citoyens et entreprises en Algérie peuvent désormais effectuer leurs déclarations de documents perdus, volés ou détériorés via une plateforme numérique, évitant ainsi tout déplacement auprès des services de police. La procédure est simple, sécurisée et accessible 24h/24 et 7j/7.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place une plateforme en ligne dédiée à la déclaration de documents perdus, volés ou détériorés. Ce service s’adresse aussi bien aux personnes physiques, citoyens algériens ou étrangers résidant sur le territoire national, qu’aux personnes morales, telles que les entreprises, institutions ou associations.

L’objectif est de faciliter les démarches administratives, en supprimant la nécessité de se rendre physiquement au commissariat. Les utilisateurs peuvent accéder au service via le site officiel de la police nationale https://www.algeriepolice.dz/e-declaration ou en scannant le code QR mis à disposition. La plateforme est également soutenue par les réseaux sociaux officiels de la police, l’application mobile « Allo Police » et les numéros verts 1548, 17 et 104, disponibles 24h/24 et 7j/7.

Comment faire sa déclaration : un processus clair et sécurisé

Le processus de déclaration se déroule en trois étapes principales :

Remplissage du formulaire électronique : La personne concernée ou son représentant saisit les informations requises concernant le document perdu, volé ou détérioré. Vérification et traitement par la police : Les données fournies sont vérifiées et traitées par le service compétent, garantissant la validité et la sécurité de la déclaration. Réception de la déclaration : Une fois validée, la déclaration est envoyée par courrier électronique, signée électroniquement, et peut être utilisée comme preuve légale auprès des autorités administratives et judiciaires.

Les utilisateurs ont le choix entre trois types de déclarations : perte, vol ou détérioration, ce qui permet d’adapter la procédure à chaque situation spécifique. Cette distinction est essentielle pour le traitement des dossiers et la mise en œuvre des mesures légales appropriées.

Au total, 86 documents peuvent être déclarés, dont les principaux : passeport, permis de conduire, carte grise, carte de commerçant étranger, registre du commerce, livret de famille, carte de résident pour étranger, permis de travail pour étranger, diplômes, carte d’étudiant universitaire. Les autres documents comprennent cartes professionnelles, cartes bancaires, certificats, autorisations diverses et documents officiels.

La plateforme garantit ainsi un accès rapide et sécurisé aux services de police, tout en assurant la traçabilité des déclarations. Elle permet également aux services concernés de traiter les dossiers plus efficacement, tout en offrant un confort supplémentaire aux utilisateurs.

Modernisation des services de police en Algérie : innovations numériques et transformations administratives

L’Algérie est engagée dans une dynamique de modernisation de ses services publics, incluant une transformation importante des services de police. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie nationale de digitalisation et d’efficacité administrative, portée par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et le ministère de l’Intérieur, avec pour objectif de simplifier les démarches des citoyens, réduire les délais administratifs et renforcer la transparence.

L’un des projets les plus significatifs est le lancement d’une plateforme numérique dédiée aux services de police, développée par la DGSN. Cette plateforme permet aux citoyens d’accéder à plusieurs démarches sans visite physique dans un commissariat : il leur suffit de scanner un QR Code pour entrer dans l’interface et compléter leurs demandes à distance.

Une déclinaison récente de cette initiative est la plateforme en ligne pour déclarer la perte, le vol ou la destruction de documents officiels (carte d’identité, passeport, permis de conduire). Disponible 24 h/24 et 7 j/7 sur le site de la police, elle permet d’obtenir rapidement une attestation électronique certifiée, ce qui allège fortement les démarches administratives.

Paiement électronique des amendes routières

Dans le cadre de la modernisation des services sécuritaires et administratifs, un accord a été signé entre le ministère des Finances, la DGSN et le Commandement de la Gendarmerie nationale pour généraliser le paiement électronique des amendes routières directement auprès des agents de police ou de gendarmerie à l’aide de terminaux de paiement électronique (TPE) et de cartes bancaires (dont la carte Edahabia). Ce système permet notamment la restitution immédiate du permis de conduire après paiement, réduisant ainsi le traitement administratif traditionnel.

La modernisation ne se limite pas aux démarches numériques. La DGSN travaille également à renforcer ses capacités techniques et d’investigation grâce à des partenariats internationaux. Par exemple, un accord de coopération avec le Royaume‑Uni vise à développer les compétences des policiers algériens en matière de technologies biométriques et d’identification digitale, notamment dans l’analyse d’empreintes digitales et la lutte contre la criminalité organisée.

De même, la police algérienne approfondit sa coopération avec Interpol, notamment pour moderniser ses outils d’investigation et améliorer la gestion des matières radioactives ou d’autres technologies spécialisées utiles dans les enquêtes complexes.

La digitalisation des services se double d’une volonté d’améliorer l’interaction entre la police et la population. Les plateformes en ligne permettent notamment aux citoyens d’exprimer leur niveau de satisfaction ou leurs préoccupations concernant les prestations policières, contribuant à une gouvernance plus participative et à une adaptation des services aux besoins réels des usagers.