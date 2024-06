Déclaration de devises, voyages en Algérie : les mises en garde de la douane

Les membres de la diaspora, mais aussi, les voyageurs étrangers sont nombreux à passer l’été en Algérie. D’ailleurs, près de 3.5 millions de personnes, parmi la communauté nationale à l’étranger, sont attendues pour les vacances d’été, sur le territoire national.

Dans ce sillage, ces derniers se posent le plus souvent des questions à propos des procédures douanières à accomplir, mais surtout sur le montant de devises autorisé à transporter lors d’un voyage en Algérie.

Saison estivale : les douanes algériennes mettent en garde les voyageurs

D’ailleurs, lors d’une intervention à la radio nationale, le contrôleur général de la douane, en l’occurrence Abdenasser Khentout, est revenu sur ce point et met en garde les personnes qui prévoient de transporter, lors de leurs voyages en Algérie, d’importantes sommes de devises.

En effet, Abdenasser Khentout explique que les services de la douane collaborent avec plusieurs banques pour vérifier les montants retirés par chaque voyageur et mener des enquêtes sur les déclarations de devises faites avant le voyage en Algérie.

Par conséquent, ce même responsable met en garde ces passagers et les invites à respecter la législation en matière de transfert de capitaux et de devises depuis et vers le territoire national. Par ailleurs, le contrôleur général de la douane explique que le non-respect de ces lois expose le voyageur en question à de lourdes amendes, voire à des peines de prison.

Quel est le montant de devises autorisé sans déclaration lors d’un voyage en Algérie ?

La déclaration de devises est une procédure douanière très simple qui consiste en un simple formulaire à remplir. L’entrée et la sortie de devises étrangères du territoire font l’objet d’une déclaration, lorsque le montant dépasse les 1000 euros pour les Algériens et les 5 000 euros pour les étrangers.

En ce qui concerne la monnaie nationale, le dinar, le montant maximum autorisé à l’exportation, sans déclaration, est fixé à hauteur de 10 000 dinars.

