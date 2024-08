Déclaration de devises : la Douane algérienne dévoile un nouveau formulaire

De nouvelles modalités de déclarations de devises, lors d’un voyage en Algérie, sont entrées en vigueur, suite à la publication d’un nouvel arrêté dans le Journal Officiel n° 51, signé en date du 20 juillet, par le ministre des Finances, Laaziz Faid.

L’arrêté en question rappelle que la déclaration douanière ne concerne pas seulement les billets de banque, mais aussi les pièces de monnaie et tous moyens de paiement au porteur, les effets de commerce, les titres de créances négociables, au porteur ou endossables, détenus par les voyageurs en question.

La Douane lève le voile sur le nouveau formulaire de déclaration de devises

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 5 août 2024, la direction générale de la douane algérienne rappelle que la déclaration de devise est une procédure obligatoire. Et ce, pour toute personne voyageant depuis et vers le territoire national.

Par ailleurs, la Douane algérienne profite de son communiqué pour dévoiler la nouvelle version du formulaire de déclaration de devises et des objets de valeur lors du voyage depuis et vers l’Algérie. Et ce, conformément à l’arrêté signé le 20 juillet, qui fixe les modalités de déclaration douanière :

Modèle de formulaire de déclaration de monnaie (étrangère ou locale) à l’entrée du territoire national : https://www.douane.gov.dz/…/declaration_de_monnaie…

Formulaire de déclaration douanière à la sortie du territoire national : https://www.douane.gov.dz/…/declaration_de_monnaie…

Déclaration douanière : quel est le montant autorisé à transporter lors d’un voyage depuis et vers l’Algérie ?

La déclaration de monnaie est obligatoire à l’entrée et à la sortie du territoire national pour tout montant égal ou supérieur à 1000 euros (ou équivalent) pour les nationaux, résidents ou non-résidents. Et à 5 000 euros ou équivalent en d’autres devises, pour les étrangers.

À l’entrée du territoire national, tout voyageant est autorisé à transporter de la monnaie sans limitation sous réserve de satisfaire à l’obligation de la déclaration douanière. En revanche, à la sortie de l’Algérie, les voyageurs sont autorisés à exporter, par voyage :

Un maximum de 7 500 euros, ou équivalent en d’autres monnaies, prélevé d’un compte de devises ouvert en Algérie. Et ce, sous condition de présenter un avis de débit bancaire ;

Dans le cas d’un montant dépassant les 7 500 euros, le voyageur doit fournir, obligatoirement, une autorisation de change de la banque d’Algérie.

Il est important de souligner que le formulaire de la déclaration douanière n’est valable que pour un seul séjour en Algérie. De plus, tout montant déclaré à l’entrée ou à la sortie du territoire national doit être présenté pour les services douaniers pour des fins de contrôle.

“L’expédition, par fret ou par courrier, de billets de banque, pièces de monnaie et tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce ainsi que les autres valeurs. Et titres de créance négociables, au porteur ou endossables, n’est pas autorisée“, indique la Douane sur son site.

