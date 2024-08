Déclaration de devises : changement important pour les voyageurs non-résidents en Algérie

Pour les membres de la diaspora et les touristes voyageant en Algérie, pendant cet été, la déclaration de devises est obligatoire. Les services de la douane fixent les modalités de cette procédure et la réglementation à suivre lors de son voyage.

D’ailleurs, un changement important vient d’être annoncé dans le dernier numéro du journal officiel n°51, daté du 28 juillet 2024. Pour rappel, les voyageurs résidents ou non-résidents sont autorisés à transporter de la monnaie sans limitation de montant. Et ce, sous réserve d’une déclaration auprès des services douaniers.

Voyageurs non résidents en Algérie : quelles sont les modalités de déclaration de devises ?

Le nouveau texte publié dans le journal officiel rappelle les modalités de déclaration de devises pour les voyageurs non-résidents en Algérie. Cette déclaration s’applique sur la monnaie nationale ou étrangère d’un montant supérieur au seuil fixé par la réglementation en vigueur.

De plus, cette déclaration, qui concerne les billets de banque et les pièces de monnaie, s’applique à l’entrée comme à la sortie du territoire national. Et ce, auprès du bureau des douanes. Par ailleurs, ces voyageurs sont tenus de souscrire la déclaration de devise en ligne, avant l’arrivée au bureau de la douane.

La déclaration de monnaie doit se faire selon le nouveau modèle et conformément à la réglementation, renseignée dans le journal officiel. Et ce, à l’entrée et à la sortie des frontières. L’article n°5 de ce texte rappelle que ce document n’est valable que pour un seul séjour.

Une preuve d’utilisation de la somme de devises importée

À la sortie du territoire national, le voyageur doit fournir une preuve d’utilisation de la somme de devises importée lors de son voyage en Algérie. En effet, selon le cas, un avis de débit bancaire des prélèvements effectués sur un compte devise ouvert en Algérie, ou une autorisation de la Banque d’Algérie sont exigés lorsque la somme en question dépasse le seuil fixé.

“Les voyageurs non résidents exportant des montants, importés et non utilisés en Algérie, doivent présenter au bureau des douanes, le formulaire de déclaration de la monnaie souscrite à l’entrée, visé par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une banque, intermédiaire agréé ou un bureau de change constatant les opérations de change effectuées durant leur voyage en Algérie“, lit-on dans l’article n°7 du texte signé par le ministre des Finances.

Par ailleurs, il rappelle que le non-respect de ces modalités de déclaration de devise lors d’un voyage depuis et vers l’Algérie est sanctionné selon la loi en vigueur.

