L’Algérie s’engage pleinement dans la défense de la cause palestinienne, déployant des efforts inlassables au sein du Conseil de sécurité de l’ONU. Mercredi prochain, une réunion d’urgence est convoquée pour donner effet aux décisions de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la bande de Gaza.

En en effet, en réponse aux instructions du président de la République, la mission permanente de l’Algérie à l’ONU a immédiatement initié des consultations intensives. L’objectif : préparer la réunion du Conseil de sécurité en lien avec la décision cruciale de la CIJ. Des consultations restreintes ont eu lieu à la mission algérienne, réunissant le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies, ainsi que des représentants de la Palestine et de l’Afrique du Sud.

Le représentant permanent de l’Algérie, Amar Bendjama, a participé à une réunion d’urgence du groupe arabe à New York. Au cœur des discussions : les mesures pratiques nécessaires après la décision de la CIJ. L’ambassadeur Bendjama a informé les ambassadeurs arabes de l’intention de l’Algérie de convoquer une réunion du Conseil de sécurité mercredi. Un projet de résolution sera également soumis, reflétant les développements de La Haye.

Le diplomate algérien poursuit ses consultations, impliquant de nombreux représentants d’États membres du Conseil de sécurité. L’objectif est de garantir une préparation optimale pour cette réunion cruciale, première étape d’une série de mesures visant à mettre fin aux pratiques de l’occupant sioniste.

Exprimant son soutien et sa gratitude envers l’Afrique du Sud, l’Algérie souligne que l’ordonnance de la CIJ marque le début de la fin de l’ère d’impunité. Une position forte en faveur du respect du droit international et de l’obligation d’Israël de se conformer aux normes de la convention sur le génocide.

Guterres facilite la démarche : Transmission rapide des mesures provisoires

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, confirme le soutien à l’initiative algérienne. Il s’engage à transmettre rapidement au Conseil de sécurité l’avis des mesures provisoires ordonnées par la CIJ. La décision de la cour est contraignante, et Guterres espère une conformité de toutes les parties à cette ordonnance.

La décision de la CIJ, établissant le risque de génocide à Gaza, suscite des réactions positives. Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Muhammad, salue cette décision et appelle Israël à prévenir tout acte de « génocide ». L’Allemagne se joint également aux appels, exhortant l’occupation israélienne à se conformer à la décision de la CIJ et à autoriser l’aide humanitaire immédiate aux Palestiniens.

Pour conclure, l’Algérie, en première ligne, mobilise ses ressources diplomatiques pour faire avancer la cause palestinienne. La décision de la CIJ et la réaction rapide de l’Algérie montrent un engagement fort pour mettre fin aux pratiques sionistes. Le Conseil de sécurité de l’ONU devient le théâtre d’une bataille diplomatique cruciale, avec l’espoir que la fin de l’impunité approche pour l’entité sioniste. La communauté internationale, à travers des voix telles que l’Allemagne, soutient cette démarche, appelant à la conformité d’Israël avec les normes du droit international. Ce tournant diplomatique pourrait bien marquer une étape significative vers la justice et la paix au Moyen-Orient.