Décisif avec l’ES Tunis : Tougaï vise une distinction personnelle

Mohamed-Amine Tougaï enchaine les bonnes performances avec l’ES Tunis. Grand artisan de la victoire de son équipe face à Al-Marreikh du Soudan, son nom a figuré dans le onze type de la première journée de la phase de poules de la C1. Il est aussi nominé pour une distinction personnelle.

Mohamed-Amine Tougaï s’est imposé comme un élément incontournable au sein de l’ES Tunis. Aligné parmi le onze de départ lors du match face à Al-Marreikh du Soudan, il a fourni une bonne performance. Mieux, il a été l’auteur de l’unique but de la victoire dans les derniers instants du match, sauvant ainsi son équipe d’un faux pas à domicile.

Une bonne performance récompensée puisqu’il a figuré dans le onze type de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions Africaine. Un onze dans lequel figurent également deux joueurs algériens. Il s’agit de l’attaquant du Raja Casablanca, Yousri Bouzok, et du milieu de terrain du CRB, Zakaria Draoui.

Auteur d’un but important qui a permit à son équipe d’arracher les précieux trois points, Mohamed-Amine Tougaï est en lice pour une distinction personnelle. En effet, il est nominé pour le meilleur joueur de la première journée de la phase de poules de la LDC.

Le sondage a été lancé hier soir sur le compte officiel de la CAF sur Twitter. Le défenseur international algérien est en lice avec Cassius Molina (Mamelodi Sundowns) ainsi que Hamza Khabba et Jamal Harkass (Raja CA).

La CAF devra dévoiler le vainqueur dans quelques heures après la fin du sondage.

Our first #PlayerOfTheWeek vote of the season! ⭐

Who was the best player of #TotalEnergiesCAFCL matchday 1 ❓

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 14, 2023