Déchéance nationalité: Une dérive totalitaire du système pour Rahabi

L’ancien diplomate et homme politique algérien, Abdelaziz Rahabi, a fait part de son avis sur le projet de loi porté sur la déchéance de la nationalité algérienne.

Sur sa page Facebook, ce dernier a abordé ce sujet, qui fait polémique depuis plusieurs jours. Il a ainsi déclaré que toute personne née de père algérien ou de mère algérienne est, par définition, algérien « de plein droit » , et ne peut être ainsi déchu de sa nationalité.

De ce fait, la nationalité algérienne représente un « droit naturel », totalement indissociable du citoyen algérien et impossible à remettre en cause » pour des raisons politiques, sécuritaires ou autres invoquées par le projet du gouvernement « . Ce dernier qualifie, par ailleurs, la proposition présentée par l’actuel ministre de la justice, Belkacem Zeghmati d' » inutile et singulière « .

Pour l’ex diplomate, cette mesure représente » la plus grosse menace contre la stabilité et la cohésion de la nation algérienne « .

Déchéance de la nationalité : L’analyse de Bouchachi et Ait Larbi

Parmi les personnalités qui ont donné leur opinion sur ce sujet polémique figurent le défenseur des droits de l’homme en Algérie, Mustapha Bouchachi ainsi que l’avocat Mokrane Ait Larbi.

Pour Bouchachi, cette mesure s’agit d’une démarche » illégale « . A l’occasion de la 107 ème semaine du Hirak populaire en Algérie, l’homme de loi a présenté l’Avant projet comme une loi destinée à » faire peur « , avant de qualifier cette dernière de » manœuvre purement politique « .

Outre Mustapha Bouchachi, Mokrane Ait Larbi a également commenté cette mesure. De ce fait, Ait Larbi estime que tout citoyen algérien préfère l’exécution que de se voir déchu de sa nationalité. Le juriste a également publié sur sa page Facebook, dans le but de mettre en garde, que » tous ceux qui tenteront de déchoir les Algériennes et les Algériens de leur nationalité, assumeront une lourde responsabilité dans l’histoire de l’Algérie « .