Déchaînement fluvial sur le Sud : maisons inondées, chaussée effondrée, vies sauvées in extremis… IMAGES

Alors que des pluies diluviennes s’abattent sur le sud algérien depuis plusieurs heures, la montée rapide des eaux de l’oued Illizi a transformé la route nationale 03 en piège mortel. Affaissement de la chaussée, véhicules coincés, famille délogée en pleine nuit… le bilan provisoire des services de secours révèle une région sous tension, mais heureusement sans perte humaine à déplorer.

La protection civile annonce, dans un bilan actualisé ce vendredi matin, un affaissement partiel de la chaussée sur la RN03, à exactement 15 kilomètres d’Illizi en direction de Djanet.

La cause directe de cette détérioration ne fait aucun doute, la crue soudaine de l’oued Illizi, dont le débit a grimpé en flèche sous l’effet des précipitations intenses. Les services de sécurité appellent les usagers à éviter ce tronçon où la circulation devient désormais périlleuse.

Une famille évacuée à Tinmri : la Protection civile sur le qui-vive

Selon les relevés de l’Office national de météorologie, les cumuls de pluie attendus dans les régions de Djanet et Illizi oscillent entre 30 et 40 millimètres, avec des pics locaux pouvant atteindre ou dépasser les 50 millimètres. Un bulletin météorologique spécial (BMS) reste en vigueur jusqu’à samedi midi.

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À la faveur d’une opération préventive, les secours ont extrait une famille de quatre personnes de son domicile situé au lieudit pépinière de Tinmri, dans la commune d’Illizi. La montée inexorable des eaux de l’oued avait rendu la maison vulnérable.

L’intervention, menée sans heurts, n’a enregistré aucune perte humaine. Les services de la protection civile précisent qu’il s’agissait d’un « mesure préventive » face à la hausse du niveau hydrique.

In Amenas : deux automobilistes coincés, sauvés in extremis

À une centaine de kilomètres de là, un autre drame a failli se produire. Deux personnes circulant à bord d’un véhicule se sont retrouvées bloquées en bordure de la RN03, à 90 kilomètres d’In Amenas, après que la crue de l’oued Illizi a submergé une portion de la route.

Les deux occupants, sains et saufs selon le communiqué officiel, ont été secourus par les équipes de la protection civile dépêchées sur place. Leur véhicule, en revanche, restait prisonnier des eaux.

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À noter que les mêmes services signalent avoir dégagé trois autres véhicules sur la RN03, toujours en raison de la crue. Au total, sept personnes circulant à bord de ces voitures ont été prises en charge.

Jusqu’à 8h00 ce vendredi, la direction générale de la protection civile n’a déploré aucun décès ni blessé grave. Les opérations de surveillance se poursuivent cependant, notamment sur les axes routiers restés praticables.

Les autorités locales appellent les résidents des zones inondables et les automobilistes à la plus grande prudence, alors que les précipitations pourraient reprendre en intensité dans les prochaines heures.