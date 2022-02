Décès tragique du petit Rayane : l’hommage émouvant de Belmadi

On a tous entendu parler de l’histoire du petit enfant marocain, tombé accidentellement la semaine dernière dans un puits dans le nord du Maroc et rester coincé pendant 5 jours.

Il s’agit en effet, de Rayane Oram, un enfant marocain âgé de 5 ans. Ce dernier a malheureusement quitté la vie, malgré les efforts acharnés des sauveteurs, déployés lors des 5 jours dans le but de le sauver et de l’extraire vivant.

C’est en fait une histoire tragique qui a bouleversé le pays voisin, les autres pays du Maghreb, mais aussi le monde arabe. Les Algériens particulièrement ont fait preuve d’une grande solidarité avec le peuple marocain.

Les internationaux algériens soutiennent le peuple marocain

C’est le cas d’ailleurs de nos footballeurs internationaux, à l’instar de Riyad Mahrez et Ismael Bennacer, qui ont exprimé leur soutien au peuple marocain dans cette douloureuse circonstance.

Quant au sélectionneur national Djamel Belmadi, il n’a pas manqué à son tour de présenter ses condoléances aux parents Rayane Oram. Dans un communiqué rendu public par la Fédération algérienne de football, le coach a exprimé sa peine et sa douleur concernant cette histoire tragique, dont la victime n’était plus qu’un petit enfant de 5 ans.

Belmadi présente ses condoléances

« Comme tous les parents, nous avons tous été bouleversés par la disparition tragique de l’enfant Rayane Oman. Notre douleur et notre peine sont grandes, mais elles n’égaleront jamais celles de ses parents et ses proches, à qui nous présentons nos condoléances les plus sincères et les plus attristées », indique ledit communiqué.

En outre, la même source a ajouté : « Qu’Allah accueille ce petit ange dans Son Vaste Paradis et puisse donner la force et l’apaisement à ses parents et à ses proches afin qu’ils parviennent à surmonter cette pénible épreuve ».

« Nos pensées vont également à tous ces enfants qui souffrent à travers le monde et qui, chaque jour, font face aux pires difficultés de la vie », a conclu le communiqué de la FAF.