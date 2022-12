Décès Pelé : Tebboune adresse ses condoléances au président brésilien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances, en son nom et au nom du peuple algérien, suite au décès du « roi » du football, Edson Arantes do Nascimento, plus communément appelé Pelé, survenu ce jeudi 29 décembre 2022. Et ce en adressant un message au président du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva.

« Aujourd’hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances au président brésilien, Lula da Silva, en son nom et au nom du peuple algérien, suite au décès de la légende du football Edison Arantes do Nascimento Pelé, dans lequel il a exprimé son profond émoi à la mort du fils juste du peuple brésilien et de l’icône mondiale. , qui a toujours inspiré les gens, l’attachement au ballon magique, et l’a fait s’asseoir sur le trône du football, pour décennies. » Peut-on lire dans le communiqué rendu public par la Présidence de la République, ce vendredi 30 décembre 2022.