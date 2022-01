Décès liés au covid-19: quel risque pour les non vaccinés en Algérie ?

Alors que la crainte s’est répandu en parallèle avec la propagation du Covid-19 partout dans le monde, après une stabilité de courte durée, l’inquiétude ne cesse de s’accroître. La situation pandémique se corse en dépit des mesures préventives et du protocole sanitaire, mis en place dans les quatre coins du monde.

En Algérie, le Coronavirus frappe fort cette fois-ci, notamment à cause de l’arrivée du nouveau variant Omicron qui, selon les études, est le variant le plus contagieux. Hier, l’Algérie a recensé 557 nouveaux cas de contamination au Covid-19, une hausse importante enregistrée et la barre de 500 cas dépassée, une situation compliquée à laquelle s’ajoutent 14 décès.

Dans ce contexte, les gouvernements ont pour seul et meilleur moyen de tenter d’endiguer la propagation du virus et ses variants, la vaccination. Cependant, beaucoup sont réticents face à cette solution. Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid avait rappelé que « la vaccination demeure pour le moment, le seul moyen, peut-être pas pour réduire le nombre de personnes contaminées, mais certainement pour réduire celui des cas graves« .

Majorité des décès chez les non-vaccinés

Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie, Dr Fawzi Derrar a déclaré aujourd’hui, les non-vaccinés représentent la majorité des décès en Algérie, des suites du Covid-19. Dans le même sillage, Dr Derrar a invité les citoyens à ne pas rater l’occasion de se faire vacciner, rappelant que la vaccination contribuera à extirper le pays de cette crise sanitaire.

Il convient de noter que l’Algérie recevra 5 millions dose de vaccins (dont AstraZeneca et Johnson&Johnson), prévue pour la semaine prochaine.