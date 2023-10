Décès d’un jeune étudiant algérien dans des circonstances douteuses aux USA

Les membres de la diaspora algérienne, aux USA, ont appris le décès de l’un des siens dans des circonstances douteuses. En effet, le mardi 17 octobre dernier, un jeune étudiant algérien, résident à Wallington, au New Jersey, a perdu la vie.

Il s’agit notamment d’Abderrahmane Mefti, connu sous le nom d’Abdu, un jeune étudiant qui vient d’être diplômé du lycée de Wallington. Si la mort de cet Algérien a été confirmée, les circonstances de son décès restent à déterminer.

Décès d’un étudiant algérien aux USA : sa famille soupçonne un crime

Cette douloureuse nouvelle a impacté les membres de la diaspora et sa mort a laissé tout le monde sous le choc. Ses proches décrivent un jeune homme bienveillant, accueillant, au sourire perpétuel… Mais que s’est-il passé à Abderrahmane Mefti et quelle en est la cause de son décès ?.

Selon les premiers éléments des investigations, les enquêteurs se sont penchés sur le scénario d’un suicide, mais rien n’a été confirmé officiellement. Sa famille n’est pas du même avis et soupçonne un crime. En effet, ils soupçonnent qu’il a été poussé du 7ᵉ étage, après s’être disputé, la semaine dernière, au sujet du conflit Hamas – Israël.

Une cagnotte pour soutenir la famille d’Abdu

Pour soutenir sa famille, dans ce douloureux épisode, notamment suite à la mort inattendue de leur fils bien-aimé, une cagnotte en ligne (cliquer ici) a été créée par les amis et proches d’Abdu. Le but de cette initiative est de venir en aide pour sa famille, mais aussi pour honorer sa mémoire.

À ce jour, cette cagnotte a permis la collecte de plus de 12 000 dollars. Et ce, grâce à la contribution de 219 donateurs. L’objectif de cette initiative est d’atteindre les 15 000 dollars.

