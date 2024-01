Décès d’un fan de football suite à un drame routier : Tebboune présente ses condoléances

Alors qu’ils se rendaient à Mostaganem pour assister au match de leur équipe locale du Chabab Riadhi de Témouchent, comptant pour la 10ᵉ journée du championnat amateur de la Ligue 2, région centre-ouest, contre l’équipe du Widad de Mostaganem, des supporters ont été victimes d’un accident de la route, qui s’est produit dans la wilaya d’Oran, sur la route nationale n°11, dans la commune de Gdyel, faisant un mort et 23 blessés.

Une nouvelle qui a endeuillé, encore une fois, le football national. Le défunt fan de l’équipe de Témouchent était le propriétaire du bus.

À cet effet, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances à la famille du supporter de l’équipe du CR Témouchent, décédé dans cet accident de bus, renversement transportant des supporters. « Suite au douloureux accident de bus qui a coûté la vie à un fidèle supporteur de l’équipe d’Ain Témouchent, j’adresse mes sincères condoléances à la famille du défunt et à toute l’équipe, et prie pour un prompt rétablissement pour le reste des blessés. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », écrit le Président de la République.

إثر حادث الحافلة الأليم الذي أودى بحياة مناصر وفيّ، لفريق عين تيموشنت، أتقدم بتعازيّ الخالصة إلى أسرة الفقيد وإلى كل الفريق، وأدعو بالشفاء العاجل لباقي المصابين.

23 autres supporters de l’équipe du CRT ont été blessés suite au renversement du bus qui les transportait.